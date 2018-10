Pedemontana Veneta | la Corte dei Conti fotografa l’incompiuta | fare chiarezza su costi

Pedemontana Veneta - Toninelli smentisce il sì del governo : “Mai dato avallo”. Zaia : “Non può diventare un’agonia” : Da una parte la Lega Nord del governatore veneto Luca Zaia. Dall’altra il Movimento Cinquestelle del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli. In mezzo la Pedemontana Veneta, superstrada a pagamento del costo di quasi 13 miliardi di euro, che da un lato rischia di essere una grande incompiuta, dall’altra, se realizzata, potrebbe trasformarsi in un colossale esborso per le finanze pubbliche. E a dirigere ...