Pechino Express | Maria Teresa Ruta si confessa | ' Perché sono stata così tanto lontana

Maria Teresa Ruta : 'Con Pechino Express ho ritrovato il mio pubblico - ma ho sofferto' : 'Pechino Express mi ha fatto ritrovare il mio pubblico e mi ha fatto scoprire alle nuove generazioni. Il mio pubblico è quello che va al mercato, che fa alla spesa, o al massimo che frequenta gli ...

Adriana Volpe e la battuta a Pechino Express : ‘Giancarlo Magalli avrebbe detto di peggio’ : “Magalli, al posto mio, probabilmente, avrebbe detto di peggio”. Adriana Volpe torna sulla battuta fatta su Giancarlo Magalli nella prima puntata di Pechino Express quando, dovendo trascinare alcune casse pesanti nel corso di una prova, disse: “Manco ci fosse dentro Magalli”, suscitando l’ilarità del web. La conduttrice, eliminata al termine della quarta puntata dell’adventure game di Rai2, spiega il perché di ...

Pechino Express 2018 : il trionfo dei Ridanciani e l’addio definitivo ai Mattutini : I Ridanciani Sono rientrati in gioco per una puntata e mezza ma, come vi avevamo già anticipato, restano i Mattutini i primi eliminati di Pechino Express 2018: Marcello Cirillo ed Adriana Volpe sono stati gli ultimi viaggiatori ad arrivare al confine con la Tanzania nella quarta puntata, e per questo sono usciti dal gioco, stavolta per direttissima. Archiviata definitivamente la loro permanenza nel road game, la gara è proseguita fuori dal ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 11 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018, chi ha vinto la prima serata? A trionfare è stata l’ammiraglia Rai con la nuova puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, o la partita di Uefa Nations League su Canale 5, ovvero l’ammiraglia avversaria? Ad andare in onda vi erano anche altri programmi molto apprezzati dal pubblico come: Pechino Express 2018, Big Show e Piazzapulita. ...

Sequestro mancato nella quarta puntata di Pechino Express : quarta puntata che è proceduta normalmente tra l'ospitalità degli sconosciuti, i passaggi scroccati agli autoctoni, l'affidamento al fato. Certo, se si esclude quel momento in cui sono stati sequestrati. Sono state 15 ore terribili, da condannati a morte. I concorrenti di Pechino Express sono stati

Maria Teresa Ruta/ "Pechino Express mi ha fatto ritrovare il mio pubblico" : Maria Teresa Ruta racconta a "Spy" del suo ritorno in televisione dopo diversi anni con la partecipazione alla settima edizione di Pechino Express - Avventura in Africa (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:29:00 GMT)

Adriana Volpe : «Io - Pechino Express e quella battuta su Magalli» : Pechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpeAlle domande risponde come se stesse leggendo un copione, la voce impostata, squillante, in perfetta dizione. Adriana Volpe alle sbavature non è abituata, tanto nella vita quanto nella carriera: il suo percorso è limpido, all’insegna della cortesia. Dagli esordi in passerella, dove era chiamata «The ...

Anticipazioni Pechino Express prossima puntata : una grande sorpresa per il gruppo : Pechino Express quinta puntata, le Anticipazioni sul nuovo appuntamento TV Le Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express vengono direttamente dal filmato mandato in onda alla fine della quarta che – come avrete senz’altro visto – ha visto la coppia dei Promessi Sposi salvarsi per un pelo. Un brutto momento per tutte le coppie che […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: una grande ...

Replica Pechino Express : dove rivedere la quarta puntata : quarta puntata Pechino Express, dove vedere la Replica dopo la messa in onda su Rai Due Sappiamo cosa volete. Siete degli appassionati del programma e la Replica di Pechino Express non potete assolutamente perdervela perché magari non siete stati a casa e avete bisogno di recuperare quanto avete perso. Il reality di RaiDue – come […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

LINDA MORSELLI E RACHELE FOGAR - LE MANNEQUIN/ Pechino Express 2018 : tappa da incubo - salve per miracolo! : LINDA MORSELLI e RACHELE FOGAR, Le MANNEQUIN: ultime con i Promessi Sposi e Le Signore della Tv, sono state salvate dal verdetto delle coppie (Pechino Express)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 00:06:00 GMT)

