"Noncontinuare sullache ci ha portato a fallire,, costruire una speranza per questo Paese.Questa deve essere la sfida di un popolo che si rimette in cammino". Cosìaprendo"Piazza grande",la kermesse promossa a Roma. Tra gli errori indica:"Si è cercata non la lealtà, ma la fedeltà";"Per troppo tempo le differenze hanno significato liti,rotture e perciò ci ritroviamo la peggiore destra al governo". "Dobbiamo rigenerare una cultura politica che abbia come anima l'apertura,l'inclusione"(Di sabato 13 ottobre 2018)