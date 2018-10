ilfattoquotidiano

: Dopo scissione, sconfitta, diaspora @pdnetwork prova una faticosa ripartenza. Oggi a Roma @zingaretti #piazzagrande… - riotta : Dopo scissione, sconfitta, diaspora @pdnetwork prova una faticosa ripartenza. Oggi a Roma @zingaretti #piazzagrande… - Vignitta55 : RT @fattoquotidiano: Pd, Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere: aspettando Beppe Sala, c’è il suo assessore Majorino… - fattoquotidiano : Pd, Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere: aspettando Beppe Sala, c’è il suo assessore Majori… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Un asseperla probabile corsa a due contro l’ingombrante sfidante Marco Minniti. Nicolacie punta all’unione delle forze fra le due principali città italiane per arrivare al vertice del Partito Democratico. I suoi, in un impeto di entusiasmo, danno già per chiuso l’accordo con, sebbene il sindaco abbia più volteto a mantenersi equidistante, nel tentativo di farsi desiderare. Più di un segnale di apertura, però, è arrivato. E la presenza di Pierfrancesco Majorino nella prima giornata della convention Piazza Grande organizzata dal governatore laziale, è stata accolta come buon auspicio. Una ventata di ottimismo in una prima giornata non entusiasmante per il popoloano, con il reggente Maurizio Martina seduto a lungo accanto al governatore ma andato via prima del discorso conclusivo e gli altri big (tolti gli ex ministri ...