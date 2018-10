Pd | Zingaretti | ' E' ora di voltare pagina | lavoriamo insieme | basta divisioni'

Pd - Zingaretti : “Per troppo tempo premiati i più fedeli e non i migliori. Ora aperti a tutti” : “Per troppo tempo ci si è illusi che era meglio ritrovarsi tra eguali e alla fine si sono riprodotte politiche e la selezione di una classe politica in cui si sono scelti non i migliori ma i più fedeli e lo abbiamo pagato tutti”. Così il governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd Nicola Zingaretti alla convention Piazza Grande organizzata all’Ex Dogana a cui ha preso parte anche il segretario Maurizio Martina. ...

Zingaretti : 'Abbiamo capito errori - ora voltiamo pagina. Ma no ad accordicchi' : 'BENE ALTRE CANDIDATURE, MA SERVE UMILTA' VERSO ELETTORI' 'E' bene che ci siano altre candidature, perchè unanimismo non fa bene alla politica. L'importante è che ci rivolgiamo con umiltà al paese ...

Farinetti volta pagina : "Voglio sempre bene a Renzi - ma ora voterei Zingaretti" : Oscar Farinetti volta pagina. Il fondatore di Eataly, sostenitore della prima ora di Renzi, ora confessa a La Repubblica di aver cambiato preferenze: "Continuo a voler bene a Matteo, ma Nicola Zingaretti lo voterei. Ho avuto modo di conoscerlo, è una persona molto onesta e conosce il mondo. E poi per ora non è l'unico candidato alla segreteria Pd?".A Farinetti dunque, il governatore del lazio sembra l'uomo giusto per far ripartire ...

Lazio Zingaretti lancia il nuovo patto con il paese : 'Ora ci rimettiamo in cammino' : Parlano una lingua gonfia di odio e di isterismo, che dice per poi negare di aver detto, che inganna i cittadini, disprezza gli avversari politici, irride la scienza. Indicano capri espiatori per ...

'Zingaretti metterà i lavoratori sull'astrico' Barillari twitta la gaffe e poi la cancella : Voleva attaccare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ed invece è finito sotto attacco, dei social,. Il consigliere regionale del M5S Davide Barillari famoso per le sue posizioni no-vax e la ...

'Ora basta - dobbiamo reagire : il domani è di chi ha il coraggio di inventarlo' - di Nicola Zingaretti - : C'è un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunità producendo sintesi tra diversità e poi decidere. Il tempo per ...

"Governo di dilettanti rancorosi". E ora Zingaretti vuole prendersi il Pd : Parlano una lingua gonfia di odio e di isterismo, che dice per poi negare di aver detto, che inganna i cittadini, disprezza gli avversari politici, irride la scienza. Indicano capri espiatori per ...