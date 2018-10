Pd Zingaretti | dobbiamo creare nuova forza popolare che parta dai territori Italia deve

Pd - per ricostruire la sinistra dobbiamo guardare a New York. E a Zingaretti : Anche nell’architettura sono un fan della building redevelopment, né una demolizione tout court né una restauro pedissequo di quello che c’è, ma l’estrazione del bello da ciò che ha ormai esaurito la sua funzione e la trasformazione in qualcosa di nuovo e funzionale. Anche perché in ciò che è stato importante in passato c’è sempre qualcosa da salvare: uno tratto di stile, un valore storico, simbolico. Chi fugge dal passato, senza da questo ...