Pd | una fine ridicola ' Marco Minniti unico che può battere Matteo Salvini' | e la

Astronomia : l’insolita fine di una stella massiccia : Un team di astronomi del Carnegie Institute e della Uc Santa Cruz ha osservato le fasi finali della vita di una stella massiccia esplosa in una supernova. La stella è apparsa sorprendentemente debole e poco luminosa e gli scienziati ritengono che essa stia diventando parte di un sistema binario di tipo compatto. Le osservazioni – riporta Global Science – sono state effettuate dall’Osservatorio di Palomar, che sta scrutando il cielo ...

Fiumicino - la fine di Maria : uccisa e gettata nel canale. Il giallo della lite con una donna : Il cranio fracassato e il corpo pieno di lividi. Così è stata gettata in un canale di scolo ai lati di una strada periferica di Fiumicino, alle porte di Roma, Maria Tanina Momilia,...

una finestra anti Salvini : Si vede appena, attraverso la pioggia. Mimmo Lucano è dietro quella zanzariera che oggi affaccia su un fiume di gente che nemmeno lui si sarebbe mai immaginato qui a Riace da quando ha iniziato la sua attività di sindaco convintamente "fuori legge" per accogliere migranti. Nulla a che vedere con i festeggiamenti 5s sul balcone di Chigi per il maxi deficit in manovra, nulla a che vedere con altri balconi famosi della storia, nemmeno ...

Mario Balotelli - il disastro in una sera : chi ha chiamato Mancini in Nazionale al posto suo - fine in disgrazia : Da capitano a spettatore. Mario Balotelli in un mese riassume tutta la sua carriera, in Nazionale e non. Atteso al grande salto, dopo due belle stagioni al Nizza , il 28enne ex attaccante di Inter , ...

Trovano un messaggio d'amore in una bottiglia : ma il lieto fine non c'è : Una coppia ha trovato una lettera contenuta in una bottiglia e ha cercato l'autore: grazie ai social network i due sono...

una giornata febbrile per chiudere il Def. E alla fine va in scena il Governo - in fuga dalla stampa : Sono le ore 19 di mercoledì 3 ottobre quando va in scena la balconizzazione della sala stampa di Palazzo Chigi. Alle 18.58 sugli smartphone dei cronisti si materializza il primo messaggio: "Alle 19 conferenza stampa a Palazzo Chigi". Il tempo di correre, ed ecco materializzarsi il gotha del Governo. C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c'è il ministro ...

Alitalia - Di Maio vuole una soluzione entro fine novembre : Il Ministro del lavoro Luigi Di Maio promette di chiudere la vertenza Alitalia entro il mese di novembre. Una risposta alla pioggia di dubbi e preoccupazioni che ha letteralmente colonizzato la ...

Daria Bignardi e Luca Sofri - la fine di una storia : Lui che brinda con un calice di vino con lei, loro due a passegggio teneramente abbracciati (con lei che indossa dei fuseaux animalier), sempre loro due pronti a mettersi il casco e sfrecciare via in motorino come due ragazzini. Le foto non lasciano dubbi: Luca Sofri ha un’altra donna, la storia con Daria Bignardi è finita. A dare la notizia è il settimanale Chi, nel numero in edicola il 3 ottobre. Nell’articolo a firma di Azzurra ...

“Si è gettato dalla finestra”. Ma la verità è un’altra : la scoperta choc. Che sfortuna! : Impossibile non notare The Corniche, un nuovo complesso residenziale di St James che svetta sul Tamigi a Albert Embankment, a poca distanza da Westminster nel centro di Londra. L’architetto Norman Foster si è ispirato alla poppa di una nave, creando due grattacieli eleganti che sono tutti curve e vetro, in piacevole contrasto con le linee angolari dei palazzi intorno. Proprio uno di quei vetri ha trafitto un uomo che, per sua sfortuna, ...

una Vita Anticipazioni : cosa accadrà per la fine del mese di ottobre : Molti sconvolgenti avvenimenti nelle trame di fine ottobre, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna.

Manovra - Tria risponde a Junker : “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” : “Io non ho parlato con Junker ma è una sua opinione. Non ci sarà nessuna fine dell’euro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, intervistato a Lussembrugo all’uscita dai vertici di Eurogruppo e Ecofin. L'articolo Manovra, Tria risponde a Junker: “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

