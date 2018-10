Pd | Maurizio Martina a Piazza Grande | “Restiamo uniti” E annuncia le primarie a febbraio

Maurizio Martina si scaglia contro il Governo : “Ladri del futuro!” : Da Piazza del Popolo Maurizio Martina tuona contro il Governo attuale Piazza del Popolo a Roma piena di bandiere del partito, tricolori e vessilli dell’Unione Europea. Sono questi i tre simboli scelti dagli organizzatori della manifestazione del Pd per dire che «L’Italia non ha paura», come recita lo slogan scelto per rilanciare l’azione dei dem in opposizione al Governo Lega-M5s. Un’azione, urgente, all’indomani ...

Maurizio Martina - PD - : 'Anziché individuare la soluzione - loro cercano il nemico' : Il segretario reggente del Partito Democratico, onorevole Maurizio Martina, ha scritto su Facebook : 'Anziché individuare la soluzione, loro cercano il nemico. Sempre. E così l'ideologia pericolosa di ...

Atreju - Maurizio Martina non va alla kermesse di Fratelli d'Italia : la sedia vuota. Se questo è un leader... : Lo aveva annunciato. E così ha fatto: il segretario del Pd, Maurizio Martina , non si è presentato ad Atreju 2018, il tradizionale appuntamento organizzato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . La ...

Ora Maurizio Martina diserta Atreju : "Inaccettabile la campagna contro il nostro Fiano" : Vengo, anzi no, non vengo. Maurizio Martina non sarà ad Atreju 2018, la tradizione festa della destra italiana tenuta da Fratelli d"Italia, alla quale avrebbe dovuto partecipare.Il motivo? Un manifesto, contro il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, facente parte della campagna di comunicazione per pubblicizzare l"evento in programma dal 21 al 23 settembre all"Isola Tiberina, Roma.Si tratta della campagna social ideata dai ...

Maurizio Martina risponde a Carlo Calenda : “Adesso basta! Pd non può estinguersi - chiedo meno arroganza” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, risponde a Carlo Calenda e alle polemiche delle ultime ore interne al partito: "Adesso basta. Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi siamo l'unico argine al pericolo di questa destra. chiedo a tutti generosità e meno arroganza, non se ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca".Continua a leggere

Pd - Maurizio Martina annuncia : “Faremo le primarie a gennaio 2019” : Dopo la proposta di Matteo Orfini di "sciogliere il Pd", arriva la replica del segretario nazionale Maurizio Martina che, escludendo questa opzione, ha detto che il congresso ci sarà: “Faremo le primarie a gennaio, basta con questa idea che tutti possono dire di tutto, basta con la parole in libertà”.Continua a leggere

Maurizio Martina : 'Salvini restituisca i 49 milioni - Di Maio chieda scusa per le bugie' : Il discorso di chiusura alla Festa dell'Unità di Ravenna è spettato a Maurizio Martina. L'ex ministro all'agricoltura ha lanciato un messaggio di unione e reciproco rispetto al suo gruppo, sottolineando che bisogna volersi bene e smettere di litigare su tutto. Le ultime vicende infatti, hanno visto un partito formato da esponenti pronti a tutto per prevalere sugli altri colleghi. Per questo motivo Martina ha ricordato 'ai suoi compagni' i vecchi ...

Pd da comiche. Maurizio Martina - suicidio perfetto : il giorno in cui scende in piazza contro Lega e M5s... : Che il Pd sia un partito allo sbando lo si coglie da alcuni dettagli. Per esempio la data scelta dal segretario Maurizio Martina per la manifestazione di piazza contro il governo , e già qui ci ...

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Maurizio Martina - questo governo ha fallito - i 5 Stelle succubi della Lega di Salvini : Polemico e duro attacco di Maurizio Martina ai danni del governo Un ministro indagato e un presidente del Consiglio che non interviene. Per il segretario del Pd Maurizio Martina, intervistato dalla Stampa, Lega e M5S “hanno dimostrato incoerenza e incapacità. Il governo ha fallito e l’Italia è più debole” e da Conte solo un “silenzio inaccettabile” sulla situazione del suo ministro. Il premier “non può sottrarsi alla responsabilità di ...