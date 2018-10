Pd | Martina | “Da Zingaretti per chiedere unità e apertura Battaglia dura contro la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) “Sono qui per ascoltare, penso che sia fondamentale, sono occasioni utili e io sono qui perunita’ e”. Lo dice il segretario del Pd, Maurizio, arrivando alla Ex Dogana dove si sono appena aperti i lavori di Piazza Grande, la convention organizzata da Nicola. “Dobbiamo ricordarci che il nostro avversario e’ la destra, abbiamo in questo Paese da condurre una, necessariaquesto governo,queste forze,questa maggioranza che sta mettendo il Paese in pericolo”. L'articolo Pd,: “Daperla destra” proviene da Il Fatto Quotidiano.