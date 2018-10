Partito islamico pronto a uccidere i giudici | se dovessero liberare Asia Bibi

Asia Bibi - attesa per sentenza su condanna a morte/ Partito islamico “se assolta la pagherà”. Appello di Renzi : Asia Bibi, udienza finale: condanna a morte annullata o confermata? Processo in Pakistan e sentenza, le ultime notizie: donna cattolica accusata di "blasfemia", la Chiesa prega per lei(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)