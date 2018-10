Paolo VI diventa santo | il Papa che difese la vita alle radici della Chiesa

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) DomaniFrancesco proclamaVI. La datacanonizzazione è fissata da mesi, eppure non può essere un caso che la cerimonia cada nei giorni in cui Bergoglio ha richiamato con forza due emergenze contro le quali aveva strenuamente combattuto anche Montini: la difesaumana e la lotta contro Satana.VI fu il timoniere del dopo Concilio, l'apripistariforma liturgica quando il latino lasciò il postolingue nazionali, il primo pontefice globetrotter che rimise piede in Terrasanta. È stato un uomo che ha dialogato con la modernità e con le altre religioni, e ha affrontato un duro braccio di ferro con la sofferenza, da quella provata per le schiere di preti che lasciavano la tonaca fino al dolore per l'amico Aldo Moro assassinato dBrigate Rosse.Ma il bresciano Giovanni Battista Montini è stato l'autore dell'"Humanaee", l'enciclica che ...