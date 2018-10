Pallanuoto | Euro Cup 2018-2019 | capolavoro Ortigia | è ai quarti di finale!

Pallanuoto - secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracusani - la qualificazione ai quarti si avvicina : Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio. La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : sorteggiati i gironi - l’Ortigia giocherà in casa a Siracusa : sorteggiati oggi i gironi per quanto riguarda la seconda manifestazione Europea per club per la Pallanuoto: l‘Euro Cup. Secondo turno di qualificazione, poi si passerà alla fase ad eliminazione diretta (i quarti di finale, ai quali accederanno le prime due dei rispettivi gironi, oltre alle terze dei raggruppamenti di Champions League). Presente anche una squadra italiana, l’Ortigia, che si giocherà in casa il passaggio del turno: ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Savona-Marsiglia 4-12. Finisce il sogno europeo dei liguri : Prosegue il brutto avvio di stagione del Savona che, dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, vede terminare subito anche il percorso nell’Euro Cup di Pallanuoto. Nonostante il primo turno preliminare sia stato giocato dai liguri davanti al pubblico di casa, decisiva è stata l’odierna sconfitta patita per 4-12 al cospetto dei transalpini del Marsiglia. Inizio da incubo per i padroni di casa, che non riescono a trovare la ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Ydraikos-Ortigia 5-6. Cuore siracusano - la qualificazione arriva a fil di sirena : L’Ortigia non muore mai: serviva una vittoria nella terza e decisiva sfida del primo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto ed i siracusani sono riusciti a battere i padroni di casa dell’Ydraikos per 6-5 in una partita in cui i greci erano andati avanti di una rete a 1’14” dall’ultima sirena. La formazione italiana tenterà ora l’assalto ai quarti di finale nella seconda e decisiva fase a gironi. I ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : RN Savona vince e resta in corsa per la qualificazione : Non c’era spazio per sbagliare e l’RN Savona non ha sbagliato: in casa, alla Zanelli, la compagine ligure si impone nel secondo incontro del primo turno di Euro Cup di Pallanuoto e resta in corsa per la qualificazione. Netto successo sui tedeschi del Neukoelln davanti al pubblico di casa: 10-6 che porta le firme anche di giocatori davvero giovanissimi (su tutti Ricci, 16 anni, all’esordio in Europa). Domani l’ultimo, decisivo, ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Primorac-Ortigia 9-5. I siracusani domani si giocano la qualificazione : La seconda giornata del primo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto non sorride all’Ortigia: i siracusani sono stati battuti per 9-5 dai montenegrini del primorac, e domani si giocheranno la qualificazione contro i padroni di casa greci dell’Ydraikos. Siciliani indietro nel punteggio sin dal via e mai in grado di rientrare in partita. Partenza sprint dei montenegrini, che si sono portati subito sul 2-0, mentre ...

Pallanuoto : Len Euro Cup - La Rari Nantes Savona perde 6 a 5 con il Mornar Split : Ha preso il via ieri, nella piscina "Zanelli" di Savona il concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Len Euro Cup, la coppa Europea di Pallanuoto. La Rari Nantes Savona ha perso ...

Pallanuoto - EuroCup 2018-2019 : ritorno amaro per il Savona - sconfitta di misura all’esordio con il Mornar : Un 6-5 davvero amaro quello che apre il gironcino preliminare di Euro Cup di Pallanuoto per quanto riguarda la Rari Nantes Savona. Al ritorno nelle coppe continentali, la compagine ligure, in casa alla Zanelli è stata sconfitta di misura dal Mornar, compagine croata guidata dall’ex di turno Marko Elez. I liguri provano la rimonta finale, ma non riesce davvero per pochissimo. Savona-Mornar 5-6 (1-3, 0-1, 1-1, 3-1) Savona: Soro, A. ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Nais-Ortigia 5-11. Buon inizio per i siracusani : Sono scattati i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ottimo esordio per l’Ortigia, che ha superato i serbi del Nais per 11-5. I siciliani sono inseriti nel Girone D, che si disputa ad Ydra, in Grecia, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i montenegrini del primorac. Dopo un primo quarto equilibrato, e chiuso in vantaggio per 3-2 dai siracusani, grazie ad una marcatura a 2″ ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Ortigia e Savona cercano l’accesso alla seconda fase : Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: saranno impegnate le italiane Ortigia e Savona. Le prime due classificate andranno al secondo ed ultimo turno, che decreterà le qualificate ai quarti di finale. L’Ortigia giocherà nel Girone D, che si disputerà ad Ydra, in Grecia, e se la vedrà con padroni di casa, con i serbi del Nais e con i montenegrini ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Setterosa. Programma - orari e tv : Assieme ai gironi dell’Europa Cup 2019 maschile, sono stati sorteggiati anche quelli della sua controparte femminile. Così come il torneo maschile, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un inizio di percorso verso Tokyo 2020, dal momento che il percorso è lo stesso: in quattro si qualificano per la World League, dove la prima staccherà il pass olimpico. La struttura dell’Europa Cup femminile è un po’ diversa da quella ...