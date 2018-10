Pallanuoto | A1 2018-2019 | risultati e classifica della prima giornata Tutto facile per

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : capolavoro Ortigia - è ai quarti di finale! : capolavoro dell’Ortigia, l’Italia della Pallanuoto al maschile può esultare: avrà una squadra nei quarti di finale di Euro Cup. La compagine siciliana è riuscita infatti a centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della seconda manifestazione continentale per importanza, grazie alla vittoria odierna per 10-9 sul Mornar. Partita davvero equilibratissima e decisa da una giocata da opportunista di Espanol proprio allo ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracusani - la qualificazione ai quarti si avvicina : Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio. La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. La corsa della Pro Recco ricomincia da Bogliasco - posticipo a Siracusa : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. La rincorsa dei campioni d’Italia al 14° titolo consecutivo riparte poco lontano da casa: derby ligure a Bogliasco per i recchelini. In contemporanea ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : dolce sconfitta per Brescia - che accede alla fase a gironi : Le italiane al via della Champions League di Pallanuoto, che scatterà mercoledì prossimo saranno tre: alla Pro Recco, già ammessa alla fase a gironi, ed alla Sport Management, che ha superato lo Strasburgo nel terzo turno preliminare, si è aggiunto il Brescia, che ha completato il capolavoro italico superando la squadra vicecampione di Spagna del Terrassa. Oggi la squadra lombarda è uscita sconfitta dalla gara di ritorno per 9-8, ma l’8-4 ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BPM Sport Management sul velluto - centrata la fase a gironi : Dopo il +6 esterno soltanto un miracolo Sportivo dei transalpini dello Strasburgo poteva impedire alla BPM Sport Management di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League di Pallanuoto: dopo il 10-4 della gara d’andata, oggi nel ritorno del terzo turno preliminare i Mastini hanno schiantato 16-6 i francesi festeggiando davanti al pubblico bustocco. Dopo le cinque reti della gara d’andata, oggi capitan Luongo ne ha ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le giovani italiane da tenere d’occhio. Quale talento esploderà per primo? : Tra le fila delle dieci formazioni della Serie A1 di Pallanuoto femminile si nascondono i talenti del futuro della nazionale italiana: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le protagoniste del Setterosa del futuro che potremmo ammirare nel massimo campionato del nostro Paese. Occhio a Marta Giuffrida (attaccante) e Dorotea Spampinato (difensore), entrambe classe 2003, che a Catania cercheranno a tutti i costi di ritagliarsi un posto al sole ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i giovani italiani che si metteranno in luce. Il futuro del Settebello è qui! : Quest’anno avremo modo di vedere nella Serie A1 di Pallanuoto diversi millennials molto interessanti, soprattutto nelle formazioni non di primissima fascia, dove avranno anche modo di trovare spazio e mettersi in mostra. Chissà che nel futuro di alcuni di questi non ci sia il Settebello! Inciderà molto sulla loro stagione il minutaggio, ma la BPM Sport Management in questa stagione ha riunito i gemelli Alessio Vittorio e Giacomo Marchetti, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 10 squadre partecipanti e le nazionalità delle giocatrici : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. Di seguito le rose delle 10 squadre partecipanti: PADOVA Arriva Chiara Ranalli da ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 14 squadre partecipanti e le nazionalità dei giocatori : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. Di seguito le rose delle 14 squadre partecipanti: PRO RECCO L’arrivo del croato Marko Bijac ha rafforzato ulteriormente una rosa dominante in Italia e ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia e Sport Management ad un passo dalla fase a gironi : Ad un passo dal sogno: nella giornata di domani Brescia e BPM Sport Management si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto. Entrambe le formazioni italiane partono da un cospicuo vantaggio: i Mastini hanno il pass praticamente in tasca, mentre i vicecampioni d’Italia dovranno comunque tenere desta l’attenzione. La BPM parte da una situazione che definire di estremo vantaggio sarebbe ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutte contro Padova. Le pretendenti al trono delle venete : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La conferma della formula della Final Six rende più avvincente l’epilogo grazie ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutti contro la Pro Recco. Le pretendenti al trono dei liguri : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. Sono tredici anni che la Pro Recco si laurea campione d’Italia, nelle ultime sette occasioni sempre contro Brescia (quattro volte nella Serie di ...

Calendario Serie A1 Pallanuoto femminile 2018-2019 : le date delle 18 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 4 maggio. Diverse saranno le pause: 20 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre, dal 29 dicembre al 12 gennaio, 23 febbraio, dal 16 al 30 marzo e dal 13 al 20 aprile. Play-off e play-out si ...