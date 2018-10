Paganese Catanzaro Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

ilsussidiario

: Paganese-Catanzaro. La conferenza stampa di Luca Fusco. #Calcio #SerieC #GironeC - sportcampania17 : Paganese-Catanzaro. La conferenza stampa di Luca Fusco. #Calcio #SerieC #GironeC - 8e30it : Domani Paganese-Catanzaro: cinquantesima panchina giallorossa per Auteri -

(Di sabato 13 ottobre 2018), infoe tv: allo stadio Torre i padroni di casa, ultimi in classifica, vanno a caccia della prima vittoria nel girone C del campionato di Serie C