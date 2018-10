Padre Solalinde | il prete dei migranti minacciato dai narcos | “Governo Italiano? Selvaggi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) “La battaglia contro iè persa in partenza: nessuno potrà mai fermare la migrazione”.Alejandoè il più importante difensore deimessicano. Nel 2007 ha fondato “Hermanos en el camino”, un rifugio per le oltre 500 mila persone che ogni anno provano a raggiungere gli Stati Uniti: “Un giorno all’improvviso vidi una cosa che mi colpì la coscienza: decine e decine dierano ammassati su un treno e non c’era nessuno ad accoglierli. Ho visto la fame e la sete nei loro occhi e ho deciso che avrei iniziato ad aiutarli” racconta nel suo libro “Imi vogliono morto. Messico, uncontro i trafficanti di uomini (in dialogo con Lucia Capuzzi, Emi)”. Gli ostacoli più grandi arrivano dai cartelli del crimine organizzato che gestiscono le differenti rotte migratorie assaltando e sequestrando i. Arrivano le prime minacce nei confronti del ...