Pace fisco con tre scaglioni - 6-10-25% : ANSA, - ROMA, 13 OTT - La Pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta". ...

Fisco - la Pace fiscale ridimensionata dal Movimento Cinque Stelle : Addio alla "pace fiscale"? Forse no, ma la platea dei beneficiari sarà di gran lunga inferiore rispetto a quanto ipotizzato dalla Lega.L"importo dei debiti da regolarizzare "a saldo e stralcio" (la possibilità di pagare solo parte del debito fiscale) è scesa da un milione di euro a cartella a 100mila. Nella bozza del decreto fiscale, rivela il Corriere della Sera, il cosiddetto "saldo e stralcio" riguarderà solo le mini-cartelle, quelle ...

Pace fiscale - si potranno rottamare le cartelle col Fisco in dieci rate per cinque anni : Prime indiscrezioni sul decreto fiscale del governo Conte: ci saranno cinque anni di tempo per sanare le cartelle delle Agenzie delle Entrate e si potrà ottenere un pagamento in dieci rate. Al provvedimento potranno accedere anche i "sospetti evasori", ovvero coloro che hanno ricevuto un accertamento della Guardia di Finanza.Continua a leggere

Fisco - si può fare Pace e pagare in cinque rate. Arriva la nuova rottamazione : La novità riguarda le liti tributarie di ogni grado e giudizio decreto fiscale. Si potrà pagare un importo pari al valore della controversia o, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in primo o in secondo grado, un importo pari alla metà della contestazione

Cinque anni e dieci rate - come fare Pace con il fisco : Nuova rottamazione delle cartelle e definizione agevolata per le liti pendenti con l'Erario. Ecco alcune delle misure contenute nell'ultima bozza dello schema di decreto fiscale collegato alla manovra ...

Hai una cartella esattoriale? Ecco come far Pace con il Fisco : La "pace fiscale" del governo Lega-M5S arriverà in due tempi: da subito si punterà alla chiusura delle liti pendenti e alla rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, prevedendo il pagamento di un'aliquota del 20% delle maggiori imposte dovute, per contenziosi entro i 500 mila euro. In sede di conversione in legge del decreto fiscale si introdurranno poi una nuova procedura di "ravvedimento potenziato" e ...

La Pace con il fisco estesa anche all'Iva. E arriva il mini taglio sulla benzina : La prima l'ha annunciata il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. 'Stiamo lavorando' alla pace fiscale e 'tra le ipotesi che sono sul tavolo', ha detto il sottosegretario, c'è anche quella ...

Fisco - Vincenzo Visco : Non solo 'Pace fiscale' in progetti Lega : Roma, 20 set., askanews, - 'La Lega e i 5S litigano a proposito della 'pace fiscale' che peraltro fa parte del 'contratto' di Governo. E' da presumere quindi che troveranno un qualche accordo, ma la ...

Tria : Pace fiscale non significa condono ma Fisco amico : Parlare di pace fiscale «non significa varare nuovi condoni ma pensare a un Fisco amico del contribuente che favorisca l'estinzione dei debiti». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda sulla cosiddetta pace fiscale

Conte : “La Pace fiscale ci sarà - è imprescindibile. Il fisco è iniquo” : "Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime. Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero: sono tutti punti qualificanti. Non ho mai avuto retropensieri. Mai pensato di fare una riforma e non un'altra", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Manovra - per Lega priorità pensioni - lavoro - Pace fisco - flat tax : Roma, 11 set., askanews, - Si è concluso da pochi minuti il secondo incontro della Lega sui temi economici in vista del varo della Manovra. La riunione, durata circa due ore, 'è stata positiva e ...