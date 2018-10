: #Salvini: nel 2019 con la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle Equitalia ridaremo dignità a tante persone… - matteosalvinimi : #Salvini: nel 2019 con la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle Equitalia ridaremo dignità a tante persone… - civati : La cosiddetta pace fiscale non è un condono, avevano ragione: eravamo noi a non capire. È un super-condono.… - GiovanniToti : Se uno imbroglia su qualche centinaio di € del #redditocittadinanza si prende 6 anni di galera. Se uno non paga cen… -

Lunedì prossimo alle 18 il Consiglio dei ministri. Sul tavolo,si apprende da fonti di governo, il decretoe il Documento programmatico di bilancio. Intanto per la '' spunta l'di tredi pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente". Ne parla il sottosegretario alle Infrastrutture, Siri (Lega), precisando: "Lanon è per gli evasori" e il M5S non avrà alcun problema "se c'è da dare una mano ai contribuenti in difficoltà" economica.(Di sabato 13 ottobre 2018)