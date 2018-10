Pace fiscale | svelato il piano con tre scaglioni | Siri | Irpef sarà al 6 | 10 e 25%

Pace fiscale con tre scaglioni : si pagherà il 6 - 10 e 25% : La Pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% «a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta»....

Pace fiscale e manovra : il Governo lavora : Week-end intenso per Palazzo Chigi, per consentire al ministro Tria di portare lunedì in Consiglio dei ministri il dl fiscale e, possibilmente, anche il disegno di legge di bilancio -

Guerra sulla Pace fiscale Slittano manovra e decreto : La Lega cercava il riscatto con il decreto fiscale. Ma lo scontro nel governo su alcuni temi, in particolare la pace fiscale, è ancora durissimo. Ieri la trattativa è arrivata a un punto morto e l'avvio di tutta la sessione di bilancio potrebbe slittare. Al consiglio dei ministri di lunedì potrebbero non essere approvati come previsto il provvedimento d'urgenza sul fisco e la manovra, ma solo il documento programmatico di bilancio. Una sintesi ...

Pace fiscale : rottamazione cartelle o condono? Cosa sta succedendo? : Attorno a questa questione si sta sviluppando anche l'ipotesi di chiusura delle suddette cartelle previo pagamento di una somma minima, che il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo ...

Pace fiscale : stralcio debiti fino a 1000 euro - bollo auto e multe : Potrebbe tradursi in uno stralcio totale quello in arrivo con il Decreto fiscale di lunedì 15 a braccetto con la prossima Manovra, in merito alla Pace fiscale delle mini-cartelle sotto i 1.000 euro. Una stralcia-cartelle automatico che potrebbe riguardare anche i bolli auto e le multe stradali. L’ultima bozza che sta circolando prevede infatti la cancellazione di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dall’anno 2000 al 2010. ...

Pace fiscale - il governo punta al condono automatico di tutte le cartelle fino a 1000 euro : Secondo il Sole 24 Ore allo studio dei tecnici del governo ci sarebbe una proposta che prevede il condono automatico di tutte le cartelle inferiori a 1000 euro - cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - affidate alla riscossione di Equitalia tra il 2000 e il 2010.Continua a leggere

Fisco - la Pace fiscale ridimensionata dal Movimento Cinque Stelle : Addio alla "pace fiscale"? Forse no, ma la platea dei beneficiari sarà di gran lunga inferiore rispetto a quanto ipotizzato dalla Lega.L"importo dei debiti da regolarizzare "a saldo e stralcio" (la possibilità di pagare solo parte del debito fiscale) è scesa da un milione di euro a cartella a 100mila. Nella bozza del decreto fiscale, rivela il Corriere della Sera, il cosiddetto "saldo e stralcio" riguarderà solo le mini-cartelle, quelle ...

Pace fiscale - cosa sarebbe successo se questo condono l’avessero firmato Berlusconi e Renzi : Chi scrive può essere accusato di tutto, perfino di abigeato, ma non di simpatie per il Pd. Però, leggendo i giornali di questi giorni viene spontanea una domanda: cosa sarebbe successo se il condono fiscale firmato Lega-Cinque Stelle lo avessero firmato Silvio Berlusconi o Matteo Renzi? sarebbe, giustamente, scoppiata una mezza insurrezione. Si sarebbero organizzate petizioni, raccolte di firme, manifestazioni. E invece niente. Silenzio, o ...

Saldo e stralcio solo su mini-cartelle La Pace fiscale torna in discussione : Arriva il tanto atteso «Saldo e stralcio», cioè la possibilità di pagare solo parte del debito fiscale, ma per adesso riguarda solo le mini-cartelle di Equitalia. Nella bozza del decreto fiscale che ...

Per il governo non c'è Pace (fiscale) : Il punto di incontro è lontano ed è legato a un elemento che è più politico che economico, più emotivo che numerico. È quel confine, labile, che separa il perdono, accettabile e con un'impronta pro cittadini, dal condono, foriero di critiche sul versante dell'etica e veicolo di impopolarità. Si inseriscono in questo scenario le turbolenze, vive, che animano l'interlocuzione tra la Lega e i 5 ...

Pace fiscale - ipotesi condono fino a 200.000 euro. 'Sotto mille euro si paga il 40%' : Di Maio: 'Bocciatura ci fa piacere' Pensioni, stop adeguamenti ad aspettativa di vita dopo il 2019 L'idea sintetizzata dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci è quella di far pagare solo il ...

Pace fiscale - ipotesi condono fino a 200.000 euro. 'Sotto mille euro si paga il 40%' : Il tetto della Pace fiscale scende a 200mila euro. Potrebbe essere questo il compromesso raggiunto da Lega e M5S su una delle misure più attese della manovra e che dovrebbe essere inserita nel decreto ...