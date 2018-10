Pace fiscale | Siri | «Tre scaglioni di pagamento al 6 | 10 e 25%»

Il governo svela i tre scaglioni della “Pace fiscale”. Il sottosegretario Siri : “L’Irpef sarà al 6 - 10 e 25%” : La pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% «a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta». È quanto spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (Lega), in vista della messa a punto del decreto fiscale collegato alla manovra. ...

Pace fiscale e manovra : il Governo lavora : Week-end intenso per Palazzo Chigi, per consentire al ministro Tria di portare lunedì in Consiglio dei ministri il dl fiscale e, possibilmente, anche il disegno di legge di bilancio -

Guerra sulla Pace fiscale Slittano manovra e decreto : La Lega cercava il riscatto con il decreto fiscale. Ma lo scontro nel governo su alcuni temi, in particolare la pace fiscale, è ancora durissimo. Ieri la trattativa è arrivata a un punto morto e l'avvio di tutta la sessione di bilancio potrebbe slittare. Al consiglio dei ministri di lunedì potrebbero non essere approvati come previsto il provvedimento d'urgenza sul fisco e la manovra, ma solo il documento programmatico di bilancio. Una sintesi ...