Pace fiscale | Siri svela il piano con tre scaglioni | 6 | 10 e 25% | Ma

Il rebus della Pace fiscale - non c'è ancora l'accordo Lega-M5S - : Roma, 13 ott., askanews, - Si cerca ancora l'accordo fra le due anime del governo sulla pace fiscale. Il sottosegretario Armando Siri, fra gli esperti del Carroccio al lavoro sul pacchetto fiscale, ha ...

Pace fiscale - ipotesi scaglioni 6-10-25% : 16.52 Lunedì prossimo alle 18 il Consiglio dei ministri. Sul tavolo,si apprende da fonti di governo, il decreto fiscale e il Documento programmatico di bilancio. Intanto per la 'Pace fiscale' spunta l'ipotesi di tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente". Ne parla il sottosegretario alle Infrastrutture, Siri (Lega), precisando: "La Pace fiscale non è per gli evasori" ...