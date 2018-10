Pace fiscale | la rivelazione di Siri | previsti tre scaglioni a 6-10-25%

Pace fiscale - Siri : "Tre scaglioni a seconda di reddito e patrimonio" : Il sottosegretario leghista spiega: "Non è per gli evasori, ma per chi è in regola e non ha risorse per pagare perché in difficoltà". Decreto e Dpb al Consiglio dei ministri di lunedì prossimo

Il governo svela i tre scaglioni della “Pace fiscale”. Il sottosegretario Siri : “Aliquote al 6 - 10 e 25%” : La pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% «a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta». È quanto spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (Lega), in vista della messa a punto del decreto fiscale collegato alla manovra. ...

Pace fiscale - ipotesi scaglioni 6-10-25% : 16.52 Lunedì prossimo alle 18 il Consiglio dei ministri. Sul tavolo,si apprende da fonti di governo, il decreto fiscale e il Documento programmatico di bilancio. Intanto per la 'Pace fiscale' spunta l'ipotesi di tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente". Ne parla il sottosegretario alle Infrastrutture, Siri (Lega), precisando: "La Pace fiscale non è per gli evasori" ...

Pace fiscale - Siri : “Si farà in tre scaglioni : 6 - 10 o 25% a seconda della situazione di chi la vuole fare” : La Pace fiscale si farà in tre. Lo fa sapere il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (Lega) spiegando che il condono che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì 15 ottobre potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% “a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta”. L’aliquota del 6% potrebbe per esempio essere riservata ai contribuenti ...