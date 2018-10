ideegreen

: Chiamarli orsetti lavatori > procioni - seokleaves : Chiamarli orsetti lavatori > procioni -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Glisi chiamano così per gli amici, ma il loro vero nome è procioni. Questo non lo sanno tutti, molti credono che si tratti di due animali distinti anche se simili. Vediamo che caratteristiche ha e anche le motivazioni che stanno dietro a questo soprannome certamente simpatico ma inaspettato e strano per un animale così. Il suo nome scientifico è Procyon lotor e appartiene alla famiglia dei procionidi. (altro…)Idee Green.