Omicidio Momilia a Fiumicino | parla il marito | ' Quell' uomo è un mostro'

Omicidio Momilia - parla il marito : 'Quell'uomo è un mostro' : "Io andavo in palestra con lui, mia moglie andava in palestra con lui, gli ho affidato anche i miei figli. Si è rivelato un mostro." Così Daniele Scarpitta , il marito di Maria Tanina Momilia , la ...

Omicidio Tanina Momilia – il trainer confessa - “Non sono un mostro” : Omicidio Tanina Momilia – Continua a difendersi il personal trainer Andrea De Filippis, il 56enne personale trainer e ispettore di Polizia indagato per la morte della donna e ora reo confesso. Ancora in stato di libertà, ha subito ancora delle perquisizioni nelle ultime ore. Si continua ad indagare sull’Omicidio di Maria Tanina Momilia, in seguito al ritrovamento del corpo presso Isola Sacra ed alle ultime notizie sulla confessione ...

Fiumicino. Andrea De Filippis ha confessato l’Omicidio di Maria Tonina Momilia : I sospetti degli inquirenti hanno trovato riscontro. E’ Andrea De Filippis l’autore del delitto di Fiumicino. Il personal trainer era sospettato

Omicidio di Fiumicino. Confessa il personal trainer di Tanina Momilia : Ha ammesso le sue responsabilità, Andrea De Filippis, 56 anni, il personale trainer , ex ispettore di Polizia, indagato per l'Omicidio di Maria Tanina Momilia, la donna morta a Fiumicino e ritrovata ...

Andrea De Filippis confessa l'Omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino : Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l'omicidio.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ...

Omicidio Tanina Momilia : indagato personal trainer/ Ultime notizie : al setaccio la palestra frequentata : Omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:46:00 GMT)

Maria Momilia - trovata morta a Fiumicino : si indaga per Omicidio/ Ultime notizie : ferite su volto e nuca : Fiumicino, trovato cadavere vicino foce del Tevere: è di Maria Tanina Momilla, scomparsa ieri. Indagini in corso per scoprire cosa è successo alla giovane mamma(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)