Olimpiadi Giovanili 2018 | tutti gli italiani in gara domenica 14 ottobre Programma

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...

Olimpiadi Giovanili – Tiro con l’arco - mixed team : Federico Fabrizzi eliminato : Federico Fabrizzi eliminato nel mixed team: lunedì di nuovo in gara nell’individuale Termina ai sedicesimi di finale l’avventura di Federico Fabrizzi nel mixed team alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires (Arg). L’azzurro, in coppia con la tedesca Clea Reisenweber, perde 6-2 lo scontro con la squadra formata dalla neozelandese Jones e l’arciere di Taipei Tang. L’arciere toscano tornerà sulla linea di Tiro lunedì per la ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre - Giorgia Villa insegue un doppio oro. Alice Rinaudo al comando nel pentathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre), settima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: grande attesa soprattutto per Giorgia Villa impegnata nelle Finali di Specialità al volteggio e alle parallele asimmetriche dopo aver trionfato ieri nel concorso generale, si punta anche su Alice Rinaudo nel pentathlon dopo il primo posto ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di sabato 13 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (13 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Settima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di domenica 14 ottobre. Tutte le gare e le finali : domenica 14 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la sesta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre - Giorgia Villa insegue un doppio oro. Alice Rinaudo tra le favorite nel ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , sabato 13 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Giornata di attesa per Scampoli/Bertozzi : si giocano i sedicesimi : Conclusa la prima fase a gironi, il torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires entra nel vivo da oggi con la fase ad eliminazione diretta e la coppia italiana Scampoli/Bertozzi, già qualificata per gli ottavi di finale nel torneo femminile si mette alla finestra in attesa del’ulteriore sorteggio di questa notte che assegnerà loro l’avversaria per la prima sfida dentro o fuori in programma domani. Da evitare per ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : un’Italia da 9! Thomas Ceccon leader - Marco De Tullio la sorpresa : Un’Italia da 9? Ci può stare. Il Bel Paese del Nuoto ha concluso la sua avventura sudamericana, in Argentina, nelle Olimpiadi Giovanili 2018. Il bilancio è decisamente positivo: 1 oro, 3 argenti e 5 bronzi. 9 metalli per una compagine non troppo numerosa che però ha saputo farsi valere in tutte le gare nelle quali gli azzurri sono saliti sul blocchetto di partenza. Una formazione che ha alcuni volti e val la pena definirli con ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre - Giorgia Villa insegue un doppio oro. Alice Rinaudo tra le favorite nel pentathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre), settima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: grande attesa soprattutto per Giorgia Villa impegnata nelle Finali di Specialità al volteggio e alle parallele asimmetriche dopo aver trionfato ieri nel concorso generale, si punta anche su Alice Rinaudo nel pentathlon dopo il primo posto ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo sogna l’oro dopo la bella prestazione di ieri : Una prova maiuscola, che lascia ben sperare per il prosieguo odierno, e che soprattutto mette tante pressione alle avversarie, che sanno di dover inseguire, e questo pensiero di certo non avrà fatto loro benissimo nella notte che ha inframmezzato le due giornate di gare: Alice Rinaudo ha chiuso in testa ieri il ranking round di scherma della finale femminile di Pentathlon moderno ed oggi punta con fiducia rinnovata alla medaglia ...

Olimpiadi Giovanili - 3 ori per l'Italia : ANSA, - ROMA, 13 OTT - Ancora tre medaglie d'oro per l'Italia ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Sono saliti sul gradino più alto del podio Cristiano Ficco nel sollevamento pesi categoria ...

Olimpiadi Giovanili - altri quattro ori : Italia a quota 11 : TORINO - L' Italia naviga nell'oro a Buenos Aires 2018 . Nella sesta giornata di gare dominio azzurro nella vela. Una strepitosa Giorgia Speciale ha vinto l'ottavo oro della spedizione azzurra in ...

Ginnastica artistica : Giorgia Villa medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires : A 16 anni un'italiana guarda tutti dall'alto in basso nella Ginnastica artistica. A Buenos Aires Giorgia Villa sbaraglia la concorrenza e conquista la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia chiude ottava - doppio ko contro Venezuela : Si è chiusa con una doppia sconfitta l’esperienza della Nazionale italiana under 18 di Beach handball alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, arrivata contro la compagine del Venezuela. Sia nell’ultima gara del Consolidation Round che nella finalina per il settimo e ottavo posto, gli azzurrini hanno infatti affrontato la stessa avversaria, evidenziando una complessità inutile nella formula di un torneo a dieci ...