Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio i primi due titoli. Verranno rispettati i pronostici? : Ieri sono state assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, ed oggi saranno delineati gli altri due gradini dei podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Saranno assegnate così tutte le medaglie e potranno essere conteggiate nel medagliere anche quelle che hanno già un padrone. Andiamo a scoprire chi saranno i contendenti delle finalissime odierne. Nel singolare maschile il bronzo è ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Shan Lin la favorita dalla piattaforma - Wassen e Lyskun le principali rivali della cinese : E così, dopo il nuoto in piscina, è tempo dei Tuffi nelle acque argentine di Buenos Aires in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sarà lo spettacolo della piattaforma femminile a dare il via alle danze e non ci si annoierà di certo grazie alle evoluzioni delle ragazze. Una gara che non vedrà al via nessuna italiana. Chiara Pellacani infatti si cimenterà dai 3 metri e dunque spetterà alle altre protagoniste regalare qualcosa di speciale. Come accade ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Musci quarto nel peso - Bertini sesta nella marcia : Seconda giornata di gare per l’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, che presentano un format innovativo, che prevede la somma dei risultati di due gare svolte in giorni diversi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della prima gara degli azzurrini impegnati oggi. Nei 5 km di marcia femminile Simona Bertini chiude sesta in 23’32″30, a 1’09” dalla cinese Xi Ricuo, che vince questa prima prova in ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Cristiano Ficco strepitoso!! Oro olimpico magistrale nei -85 kg davanti a Babayev e Alothman! : Cristiano Ficco è Campione olimpico Giovanile nella categoria -85 kg del Sollevamento pesi ai Giochi di Buenos Aires! Il giovanissimo friulano ha confermato pienamente le aspettative della vigilia e si è portato a casa un oro pesantissimo e meritato che dimostra ancora una volta la crescita del nostro portacolori a livello internazionale. Il 17enne azzurro ha ottenuto la miglior misura sia nello strappo (145 kg) che nello slancio (180), ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili! La premiazione - suona l’Inno di Mameli a Buenos Aires : Giorgia Villa ha fatto suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi Giovanili 2018 grazie alla sua memorabile vittoria nel concorso individuale generale. La 15enne bergamasca ha dominato l’all-around in lungo e in largo imponendosi davanti alla britannica Amelie Morgan e all’ucraina Anastasiia Bachynska. Per la prima volta nella storia, le note più dolci suonano all’interno di un palazzetto con i cinque cerchi: prima ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso si tinge di bronzo nei 200 farfalla a Buenos Aires : E’ di bronzo Federico Burdisso nella finale dei 200 farfalla uomini delle Olimpiadi Giovanili di Nuoto a Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha ottenuto infatti il terzo posto in questo atto conclusivo (1’57″16) prevalendo nel confronto per il podio rispetto al rappresentante di Cina Taipei Kuanhung Wang (1’57″45). Una prestazione di grande grinta per il nostro portacolori che ha così concesso il bis dopo la ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa in testa dopo tre rotazioni nell’all-round. Bronzo per Burdisso - Ficco in testa dopo lo strappo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1 Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2 Mista ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : gli allori del windsurf spingono l’Italia al quarto posto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Nacra 15 completano le qualificazioni - nessuna regata di kiteboarding : La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto ...

LIVE Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa vola al volteggio - prima con margine sulle rivali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa va a caccia dell’impresa, l’azzurrina parte con i favori del pronostico e punta alla medaglia d’oro nel concorso generale dopo aver già vinto gli Europei juniores e i Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per ...