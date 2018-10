Odio razziale | insulti a pg Saluzzo

Sparò ai migranti - Traini condannato a 12 anni di carcere. Riconosciuta l'aggravante dell'Odio razziale : «Chiedo scusa per il male che ho provocato». Il percorso di ravvedimento intrapreso in carcere da Luca Traini, dall'azione anti-migranti del 3 febbraio scorso a Macerata quando...

Pamela Mastropietro - Luca Traini in aula ai giudici : “Scusate - ho sbagliato. Non provo Odio razziale” : Era il 3 febbraio e Macerata fu sconvolta da un raid contro sei stranieri. Il giorno prima un cittadino nigeriano era stato fermato per lo scempio sul corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità e trovata a pezzi in un trolley. Oggi il 29enne, che dopo l’agguato fece il saluto davanti al monumento dei Caduti, ai giudici della corte d’Assise dice: “Scusate, ho sbagliato”. Luca Traini, durante il ...

Nick Conrad - l’ultimo brano choc del rapper accusato di incitamento all’Odio razziale : “Entrate negli asili e uccidete e bebé bianchi. Appendeteli tutti” : “Entrate negli asili nido e uccidete i bebè bianchi. Acchiappateli e poi impiccate i loro genitori”. Queste sono solo alcune delle frasi choc scritte e intonate dal rapper parigino Nick Conrad nel suo ultimo brano “Pendez les blancs”, “Impiccate i bianchi”, appunto. Non solo: “Appendeteli tutti, appendete i bianchi. Nessuna pietà, muoiano tutti insieme, dai l’esempio, torturali in gruppo”, scandisce ancora l’autore ...

Matteo Salvini - ecco chi è il no global che l'ha denunciato per Odio razziale : 'Volti noti della politica e delle istituzioni trevigiane': così vengono presentati in pompa magna da certa stampa. Dei cittadini modello, insomma.

L'incubo di Agitu : minacce e insulti La procura ha aperto un inchiesta : stalking aggravato da Odio razziale : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Flavia Pedrini Invio mail Redattrice della Cronaca di ...

Lamezia Terme - cinque arresti per aggressione a giovane dominicano : contestato Odio razziale : cinque persone – tre italiani e due marocchini – sono state arrestate per lesioni aggravate con finalità di odio razziale a Lamezia Terme (Catanzaro). L’aggressione di cui sono accusati, ai danni di un cittadino di origini dominicane, della compagna incinta italiana e della suocera, risale alla sera di Ferragosto. Le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state emesse dal Gip di Lamezia Terme su richiesta del ...

Salvini denunciato per istigazione all'Odio razziale : «Incita commenti xenofobi» : «Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare». Per frasi come questa, espresse anche a...