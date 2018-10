Nuovi dettagli Red Dead Redemption 2 sulle armi | personalizzazione estrema

Samsung Galaxy X : Nuovi dettagli sul primo dispositivo pieghevole targato Samsung : Se guardiamo agli ultimi 10 anni, possiamo notare come non solo le funzionalità e la potenza, ma anche il design dei dispositivi mobile approdati sul mercato sia cambiato in maniera importante, rendendo sempre più sottile la linea di demarcazione tra uno smartphone (con dimensioni del display sempre maggiori) e un tablet. Il prossimo passo in questa direzione potrebbe rivelarsi la progettazione di quelli che possiamo definire dispositivi ...

105 GB? Nuovi possibili dettagli sul peso di Red Dead Redemption 2 e sulla patch del day one : Red Dead Redemption 2 continua a catalizzare l'attenzione di tantissimi videogiocatori e ovviamente a far discutere per ogni minima informazione trapelata. Un esempio? Il peso del titolo, del file che dovremo accogliere sulle nostre console.Alcuni giorni fa si era parlato di addirittura 105 GB, un dato che si basava sulle confezioni del bundle del gioco con PS4. Secondo quanto riportato da Gaming Bolt questo dato è stato definito esagerato da ...

Darksiders 3 : Nuovi dettagli da THQ Nordic : In una recente intervista a Reinhard Pollice, produttore esecutivo di THQ Nordic, sono emersi Nuovi dettagli sul terzo capitolo della serie Darksiders, scopriamo insieme di cosa si tratta. Nuovi dettagli per Darksiders 3 A seguire la dichiarazione di Pollice: Furia contrariamente a Morte e Guerra, dispone di una frusta composta da ben 347 lame, naturalmente può affidarsi anche alla magia. Le armi migliorano a seconda dei ...

La quadrupla fotocamera di Samsung Galaxy A9s in Nuovi dettagli e immagini : Samsung Galaxy A9s potrebbe essere presentato domani con ben quattro fotocamere posteriori: ecco gli ultimi dettagli e i render trapelati in quella che dovrebbe essere la vigilia dell'annuncio. L'articolo La quadrupla fotocamera di Samsung Galaxy A9s in nuovi dettagli e immagini proviene da TuttoAndroid.

Genoa - Preziosi è un fiume in piena : accuse pesanti nei confronti di Ballardini - vicini Nuovi acquisti [DETTAGLI] : Il giorno dopo l’ufficialità del cambio alla guida tecnica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della situazione panchina e più in generale della situazione del Grifone ai microfoni di TeleNord. Preziosi si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dell’ex Ballardini, definito scarso, e ha rivendicato la necessità di esonerarlo: “Il problema qui è che si pensa che mi diverta a cambiare ...

Stupro Cristiano Ronaldo - l’orgia ed i Nuovi particolari shock : “sulle mutandine di Kathryn…” [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la vita privata dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese protagonista con la maglia bianconera ma deve anche fare i conti con pesanti accuse, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata “ferita” e la terza di aver firmato ...

Nuovi dettagli per Armeria Nera di Destiny 2 - il prossimo DLC : Su Reddit sono stati svelati Nuovi potenziali dettagli in merito a Armeria Nera, il prossimo DLC di Destiny 2 che dovrebbe arrivare per il prossimo mese di dicembre. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che l'espansione potrebbe includere un nuovo covo dell'Incursione ambientato su Titano e una nuova tipologia di armi. Di seguito potete consultare tutti i dettagli di Armeria Nera che sono emersi dai recenti leak di ...

Scopriamo Nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150 - il successore di Snapdragon 845 : Scopriamo nuovi dettagli su Snapdragon 8150, il chipset che succederà a Snapdragon 845, indicato finora con la sigla Snapdragon 855. L'articolo Scopriamo nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150, il successore di Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

RED DEAD REDEMPTION 2 : Nuovi dettagli su Armi - Cavalli e NPC : Rockstar Intel tramite l’account Twitter, ha svelato Nuovi dettagli su Red DEAD REDEMPTION 2 che vogliamo condividere con voi a seguire. Nuove informazioni per Red DEAD REDEMPTION 2 A seguire le poche ma interessanti informazioni diffuse: Rockstar ha utilizzato 1000 attori per dare vita ai personaggi secondari (NPC) presenti nel gioco Gli NPC sono dotati di una propria memoria e personalità, ad esempio se si partecipa ad una rissa ...

Nuovi dettagli Battlefield 5 all’8 ottobre - focus su armi e specializzazioni : Manca ormai poco più di un mese all'approdo sugli scaffali di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto curata dai ragazzi di DICE e pubblicata da Electronic Arts. Dopo svariati capitoli che hanno avuto l'onere di fungere da spin off (rispetto alla numerazione ufficiale, ndr) quali Battlefield Hardline e Battlefield 1, gli sviluppatori hanno deciso di proseguire la propria marcia ricollegandosi alla serie madre. Un cambio di ...

DC’s Arkham Universe : Nuovi dettagli sul prossimo progetto Rocksteady : Quando parliamo di Rocksteady, è inevitabile non pensare alla serie Batman Arkham, anche se nei giorni scorsi è trapelato sulla rete un Gameplay Trailer di un Harry Potter RPG, in realtà in fase di sviluppo presso gli studios Avalanche (creatori di Just Cause) e non Rocksteady come si pensava. In data odierna giungo Nuovi dettagli sul prossimo progetto della compagnia, il quale secondo delle voci di corridoio si ...

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : Nuovi dettagli sulla Collector’s Edition : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di svelare maggiori dettagli sulla Collector’s Edition di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, in arrivo in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC via STEAM dall’1 febbraio. ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN: Il contenuto della Collector’s Edition La Collector’s Edition, che ...

Nuovo promo de I Medici 2 con Daniel Sharman nei panni del “debole” Lorenzo : tutti i dettagli sui Nuovi episodi : Il mese di ottobre è ormai arrivato ma il Nuovo promo de I Medici 2, oltre a mostrare alcune immagini inedite al pubblico, non rivela ancora la data ufficiale di messa in onda della serie. Con la Rai non si sa mai e questo il pubblico lo sa bene visto che proprio I Medici 2 in un primo momento erano previsti in onda dal 2 ottobre per poi slittare al 23, la data sarà confermata la prossima settimana con i nuovi promo oppure no? Al momento ...

Nuovi dettagli su Huawei Watch GT - che arriverebbe in almeno due varianti : Spunta qualche nuovo dettaglio su Huawei Watch GT, il prossimo smartWatch della casa cinese che potrebbe arrivare in almeno due varianti, Classic/Fashion e Sport. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Watch GT, che arriverebbe in almeno due varianti proviene da TuttoAndroid.