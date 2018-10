Nord Corea vuole rafforzare i legami con la Russia

"Il Papa in Corea del Nord sarebbe un passo gigantesco per la pace" : ... se il Papa andrà, sarà un passo gigantesco per una penisola Coreana pacifica , e la Corea del Nord entrerebbe così nel mondo integrato. So quanto il Papa prega, lo ha fatto in varie occasioni in ...

Speciale difesa : Russia - colloqui trilaterali con Cina e Corea del Nord - Consiglio sicurezza Onu dovrebbe rivedere sanzioni a Pyongyang : Mosca, 10 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe rivedere la sua politica sanzionatoria nei confronti della Corea del Nord. È quanto... , Rum,

Russia : colloqui trilaterali con Cina e Corea del Nord - Consiglio sicurezza Onu dovrebbe rivedere sanzioni a Pyongyang : Mosca, 10 ott 11:11 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe rivedere la sua politica sanzionatoria nei confronti della Corea del Nord. È quanto... , Rum,

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Kim invita il Papa in Corea del Nord/ Ultime notizie - la Chiesa “Per migliorare relazioni con la Santa Sede" : Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NordCoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:07:00 GMT)

KIM INVITA PAPA FRANCESCO IN COREA DEL Nord/ Ultime notizie - prosegue il percorso di pace del Nordcoreano : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in COREA del NORD. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NORDCOREAno chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader del Paese asiatico sarebbe pronto ad "accogliere ardentemente" il Pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce del presidente sudCoreano Moon Jae-in, che visiterà l'Italia a metà ottobre.

Premier sudcorea : lavoriamo per dizionario comune con Nordcorea : ... che ha deciso di rilanciare un progetto di un dizionario comune di lingua coreana, che contribuisca a una riunificazione lessicale prima ancora che politica. 'Il governo, del defunto presidente, &...

Corea Nord-Santa Sede : Kim invita il Papa a Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Kim invita Papa Francesco in Nord Corea : ANSA, - PECHINO, 9 OTT - Il leader NordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della ...

Corea del Nord-Santa Sede - Kim invita il Papa a Pyongyang : Il leader nordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza sudCoreana, in ...

Nordcorea - Kim invita Papa a Pyongyang : 9.35 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo calorosamente". Lo fa sapere il portavoce della presidenza Sudcoreana, Kim Eui-kyeom. Sarà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, che consegnerà l'invito di Pyongyang a Francesco, durante la sua visita in Vaticano, il 16-17 ottobre. Moon chiederà al Papa benedizione e supporto per la pace e la stabilità della ...

Corea Nord : media Pyongyang - Kim convinto su summit con Trump : Kim ha detto di essere sicuro che al nuovo summit con Trump sarebbero state risolte le vicende che più preoccupano il mondo. Il leader ha assicurato che le parti avrebbero tenuto negoziati operativi ...

Nordcorea - Pompeo : Kim accetta ispezioni : 9.50 Kim Jong-un è pronto a permettere agli ispettori internazionali di visitare sia il sito di test nucleari sia quello sperimentale dei missili.Lo ha riferito da Seul il segretario di Stato Usa Mike Pompeo,prima di partire per la Cina,ultima tappa della missione di tre giorni in Oriente, riferendo l'esito dell'incontro di ieri a Pyongyang con Kim. La proposta, essenziale per verificare la denuclearizzazione del Nord,era stata avanzata dallo ...