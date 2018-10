Non voglio essere servita da un negro A Varese cliente insulta cassiere e

Nando PagNoncelli - il sondaggio che fa tremare Matteo Salvini e Luigi Di Maio : gli italiani vogliono l'euro : Opinioni, continua il sondaggista, che 'risultano chiaramente influenzate dall'appartenenza politica - gli elettori della maggioranza sono in larga misura refrattari alle preoccupazioni europee, ...

Varese - "Non voglio essere servita da un negro" : supermarket denuncia cliente razzista : Dopo le frasi razziste, la 40enne ha lasciato la spesa sul nastro trasportatore della cassa. I dirigenti del punto vendita hanno presentato querela

FRANCESCO MONTE/ Bacio con Giulia Salemi e poi la lite : "Non voglio fare come con Paola" (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Chelsea - Hazard : 'Real Madrid? Non a gennaio. Ma voglio giocare in Spagna per vincere il Pallone d'Oro' : ... con 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate, continua a far parlare di sé soprattutto per il suo futuro: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno ...

Lettera di papà Marco : "Non voglio perdere Francesca per la seconda volta" : Francesca aveva 24 anni quando è morta per un Linfoma non Hodgkin. Stava lavorando alla sua tesi di laurea sull'alimentazione durante la terapia oncologica, ma non è riuscita a portarla a termine. Il padre, Marco Pirozzi, ha deciso di terminarla e pubblicarla, facendola diventare un libro "Il Cibo Ideale", arricchita da contributi di dietologi e chef stellati.A mesi dall'uscita del libro, Marco ha ancora un obiettivo: finanziare ...

Stefano Bettarini : "Non sposo Nicoletta e Non voglio una famiglia" : La prima edizione di Temptation Island Vip è stato un vero successo e i telespettatori hanno apprezzato le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco.Non si può negare che la storia tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini abbia appassionato più o meno tutti. Anche la stessa Simona Ventura si è buttata a capofitto nel loro amore per aiutarli a superare gli ostacoli. E ci è riuscita perché i due sono usciti da Temptation Island Vip insieme, ...

Forza Italia - Toti : “Non voglio scissioni ma il partito rifletta su errori”. E scherza : “Il ‘quid’ per ricostruire? Porta male” : “Se punto a lasciare Forza Italia come fece Alfano? Quello di Angelino non mi sembra un buon viatico. E io non voglio scissioni, ma serve ricostruire e rigenerare il centrodestra“. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa alla sede della stampa estera a Roma. “Dal 2008 a oggi abbiamo perso voti moderati nel centrodestra. Si continua a dire in modo autoreferenziale che siamo ...

LISA FUSCO/ Lite a Pomeriggio 5 con Danilo Aquino : "Non voglio più sentire la parola ricc*ione!" : LISA FUSCO, la minuta showgirl sarà oggi in studio per la prima puntata dopo l'eliminazione della settimana scorsa. È stata vittima di un complotto? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:45:00 GMT)

Preseason NBA “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - Non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

GF Vip 3 - Francesco Monte parla della mamma scomparsa : "Sono stato superficiale - Non le ho detto ti voglio bene" (video) : Francesco Monte a cuore aperto: dopo la rivelazioni sui sentimenti che ha provato in queste settimane nei confronti della sua ex Cecilia Rodriguez, il tarantino torna protagonista della terza diretta del Grande Fratello Vip 3 con una storia che ha reso lucidi gli occhi di tutti gli inquilini della casa, quella che lo lega alla mamma scomparsa. Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤#GFVIP pic.twitter.com/Pwa2hKhKBa — Grande ...

Buffon : 'Potrei smettere anche tra dieci anni - ma ora Non voglio pensarci' : Ma di una cosa sono sicuro, le emozioni che mi ha regalato questo mondo, la vita dello spogliatoio e tutto il resto saranno irripetibili, nient'altro potrà darmele. Nella vita ci sono delle fasi, è ...

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano si difende : “Non mi pento di niente - voglio trionfi la giustizia” : Intervistato nella casa in cui al momento è detenuto agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il primo cittadino di Riace, Domenico Lucano, ha dichiarato: "Io credo nella giustizia, in una giustizia giusta. Io dalla verità non ho nulla da temere perchè non ho nulla da nascondere. Non mi pento di niente".Continua a leggere

Riace - Lucano : 'Non mi sono pentito. Voglio che la verità venga fuori' : 'Noi abbiamo costruito un processo anche di una economia collettiva dove tutti partecipano e dove nessuno si può fermare per chiedere delle estorsioni, anche da questo punto di vista una idea ...

Venezia - respinta al colloquio di lavoro perché di colore : “Non voglio persone come te - potresti fare schifo ai clienti” : Judith Romanello, 20 anni, si presenta a un colloquio di lavoro, in pubblico, con un ristoratore di Venezia. L’uomo, ingannato probabilmente dall’accento veneto della ragazza (nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto dopo l’adozione), accetta di incontrarla ma quando la vede le dice: “Non voglio persone di colore nel mio locale, potrebbe fare schifo ai clienti“. La ragazza ha denunciato l’episodio con un video ...