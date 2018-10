Non solo Trump : ecco perché Soros è il nemico numero uno dei sovranisti : Donald Trump lo accusa in quella che sembra una sorta di caccia alla streghe: c'è sempre lui dietro le quinte quando c'è qualcuno che protesta. Lo ha fatto lo scorso week-end per i cortei delle donne ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso - sennò è l'asilo Mariuccia.." : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non è ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso" : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non ...

Non solo cose - anche internet si ricicla : ROMA - Non solo lattine, bottiglie e scarti alimentari. Il riciclo ora tocca anche l'universo delle cose immateriali partendo da uno dei suoi simboli: internet. Potere della sharing economy, l'...

Argentina - bordata Maradona su Messi : “Non è leader - forte solo al Barça” : Argentina– Dura essere Leo Messi. Dura essere considerato il più forte della storia del calcio, al pari di Maradona, e avere il tuo ex ct (proprio Maradona) che ti scarica in un’intervista in Messico, dopo che per anni ti aveva lodato come il più grande di tutti. La strana storia della Pulga, uno che al […] L'articolo Argentina, bordata Maradona su Messi: “Non è leader, forte solo al Barça” proviene da Serie A News ...

Milan : Maldini - Gattuso Non solo grinta : ... non si sottrae all'attualità: "Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan - dice Maldini, neo responsabile dell'Area sport del club rossonero -...

Manovra - Draghi : tutti abbassino i toni Non solo l'Italia : Roma, 13 ott., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia 'è giunto il momento di abbassare i toni', ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendo il suo richiamo 'a tutte le parti, non ...

Manovra - Draghi : “Fiducia in un’intesa ma serve abbassare i toni - Non solo l’Italia. Deviazioni? Non è la prima volta” : Una Manovra in deficit per un Paese con un debito alto è più complicata “se la gente comincia a mettere in dubbio l’euro“. Ma l’invito del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad “abbassare i toni è a tutte le parti, non solo l’Italia, parlando più in generale”. Draghi in ogni caso è “fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso” anche perché è vero che ci sono state ...

Juventus - il futuro della difesa : Non solo De Ligt - spunta un nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Calciomercato Milan - Non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Videogiochi - Non è più solo evasione : diventeranno uno sport? : "Il mondo dello sport tradizionale e quello degli esports possono essere equiparati partendo da ciò che li accomuna, ovvero la "competizione". I giocatori professionisti, in entrambi i casi, puntano ...

Parte col piede giusto il Casarano calcio e Non solo : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

NBA – Non solo J.R. Smith : Lonzo Ball costretto a coprire il tattoo BBB o verrà multato : Dopo il caso J.R. Smith-Supreme, anche Lonzo Ball dovrà coprire il proprio tatuaggio ‘BBB’ che rimanda al proprio marchio d’abbigliamento: la lega non permette pubblicità Quando la lega invità J.R. Smith a coprire il suo tattoo Supreme, pena una multa salata ogni volta che avrebbe messo piede in campo, il cestista dei Cleveland Cavaliers rispose di essere sempre l’unico a venir punito per cose del genere. La guardia della franchigia ...

Milan - Biglia Non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...