Non è l' Italia che sognavo La mia generazione ha fallito | ormai c' è la prevalenza

Manovra - Draghi : tutti abbassino i toni Non solo l'Italia : Roma, 13 ott., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia 'è giunto il momento di abbassare i toni', ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendo il suo richiamo 'a tutte le parti, non ...

Polonia-Italia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Mancini - Non è più tempo di esperimenti : Fuori i secondi: la sfida tra Polonia ed Italia vale il secondo posto nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella sconfitta sarà perduta: in caso di pareggio tutto si deciderà nelle gare di novembre. Non c’è più tempo per scherzare, non c’è più spazio per sperimentare, questa partita non ...

Fmi-Bce-Ue - triplo avvertimento all’Italia : “Non alzate il deficit - rispettate le regole” : triplo avvertimento in un giorno solo all’Italia: ancora più inquietante visto che a sferrarlo sono Fmi, Bce e Ue, che insieme costituiscono la famigerata “Troika”, tanto invisa agli stati e ai popoli gelosi della loro sovranità. Nelle stesse ore in cui dall’Africa il premier Conte esclude «modifiche significative alla manovra», dal summit del F...

Migranti - barcone in avaria. "Malta e Italia Non intervengono" : Appello della nave Mare Jonio di Mediterranea, contattata da La Valletta che dice di non avere mezzi. "Stiamo andando noi ma chiediamo l'intervento Italiano prima che sia troppo tardi". A bordo dell'...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia Non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Torino - ragazza violentata in strada : arrestato 30enne italiano/ Stupratore seriale? Episodi Non denunciati : Torino, ragazza violentata in strada all'uscita da un locale: 30enne di Moncalieri arrestato, potrebbe trattarsi di uno Stupratore seriale. L'appello dei carabinieri alle eventuali vittime.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:53:00 GMT)

MANOVRA - JUNCKER : “ITALIA Non RISPETTA REGOLE”/ Meloni attacca : “Ti offriamo una grappa se...” : MANOVRA, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "RISPETTAre Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Dossier Alitalia - Tria risponde a Di Maio : 'Tesoro Non ne ha mai parlato' - Fs presenta una mozione di interesse : ... di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%. "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ...

