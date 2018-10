Non dimenticare di aggiornare TVTAP PRO all’ultima versione

Karembeu : 'Non posso dimenticare la Sampdoria' : 'Seguo sempre i blucerchiati, sono la squadra che mi ha fatto conoscere a tutto il mondo calcistico' ha detto l'ex giocatore a Rai Sport. 'Poi sono andato al Real Madrid ma non posso dimenticare la ...

Ulisse - su Rai 1 Alberto Angela racconta il "Viaggio senza ritorno" degli ebrei verso i Lager : per Non dimenticare : La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata ...

Tre eventi per Non dimenticare la nostra umanità : Il Convegno è per ricordare lo sterminio nazista di disabili, Ebrei, Rom, Sinti, Kale e Camminanti, testimoni di Geova, omosessuali e per riflettere sulla deriva politica e culturale che il nostro ...

L'amichevole a Genova : Italia vs Ucraina per Non dimenticare! : La partita è stata interrotta al 43esimo per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. L'emozione di Chiellini, Barella e Bernardeschi al Luigi Ferraris. Tra il pubblico anche gli sfollati ...

Processo Cucchi. Oggi è giusto provare soddisfazione - ma anche Non dimenticare : Ci sono voluti quasi dieci anni e Oggi, infine, la verità sulla morte di Stefano Cucchi emerge nitidamente.È giusto provare soddisfazione, ma anche ricordare come, in quei giorni di fine ottobre del 2009, la famiglia Cucchi e quei pochissimi che stavano al suo fianco già indicavano nei carabinieri che lo avevano tratto in arresto i responsabili di quel delitto. Tutto ciò mentre le indagini venivano deviate e ...

“Per Non dimenticare” - il primo singolo realizzato dal progetto artistico “SGS” : ALL MUSIC NEWS “Per non dimenticare”, il primo singolo realizzato dal progetto artistico “SGS” “Per non dimenticare” è il primo singolo realizzato dal progetto artistico “SGS” (Sandro Gallina e Gabriele Saro, autori ed esecutori), in memoria delle vittime e dei sopravissuti del disastro ambientale della diga del Vajont del 9 ottobre 1963. SGS fanno da “coro”, da intermezzo ai veri ...

Mattarella : Non dimenticare vittime Vajont - garantire sicurezza pubblica : Roma – “A 55 anni dal disastro del Vajont l’Italia non dimentica le vite spezzate, l’immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio, i tormenti delle comunita’ colpite. Neppure puo’ dimenticare che cosi’ tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione ...

Roma invita alla Festa del cinema tre film documentari "per Non dimenticare" : A 80 anni dalle leggi razziali e a 75 dalla deportazione degli ebrei Romani nella rassegna, 18-28 ottobre, una sezione speciale per i film di memoria Anteprima Con un omaggio al regista francese ...

Daphne Caruana Galizia - alla Camera il convegno per Non dimenticare. Spadoni : “Serve legge europea per combattere mafie” : “Serve subito una legge europea per combattere le mafie, va colmato un vuoto normativo”. Così la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni nel corso di un convegno sul giornalismo d’inchiesta alla Camera dei deputati, dedicato a Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ignoti – ed alla sua battaglia contro la corruzione. Anche il presidente della Camera, Roberto ...

Migranti - a Lampedusa la marcia per Non dimenticare la strage del 2013 : Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione ...

Genova : 500 Moto a Certosa per Non dimenticare il Ponte Morandi : Oltre cinquecento partecipanti al Distinguished Gentleman's Race hanno invaso pacificamente le strade di Certosa, negozi aperti ed una raccolta di soldi per gli sfollati di Via Porro -

Germania e Italia a Marzabotto in nome dell'Europa - per Non dimenticare : Insieme, per non dimenticare. E per ribadire che senza memoria non c'è futuro. A Marzabotto, per lanciare un messaggio "europeista". Si sono trovati per la prima volta, insieme, alla 74esima commemorazione dell'eccidio nazifascista. Il ministro degli Esteri Italiano, Enzo Moavero Milanesi, assieme al suo collega tedesco, Heiko Maas."È la prima volta che i ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante ...

Stagione da dimenticare per Muguruza - ma coach Sumyk Non ha dubbi : “ecco come la farò tornare al top” : Anno orribile per Garbine Muguruza, fermata da infortuni e sconfitti: coach Sam Sumyk è però fiducioso nel ritorno al top della tennista spagnola Anno 2018 da dimenticare per Garbine Muguruza. La tennista spagnola non è riuscita a difendere il titolo a Wimbledon, venendo eliminata prima di entrare nelle fasi più calde del torneo; è stata vittima di diversi infortuni che l’hanno costretta a molti forfait; e a causa dei troppi passi ...

La danza di ballerini e droni per Non dimenticare Aleppo : Omar Rajeh è una figura chiave della danza contemporanea libanese. Al Romaeuropa festival presenta Minaret, uno spettacolo sul minareto della Grande moschea di Aleppo distrutto nel 2013. Leggi