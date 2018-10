NEPAL | TRAGEDIA DI ALPINISTI | 9 MORTI Tempesta di neve | sepolti da valanga | corpi

Tragedia in NEPAL : nove alpinisti perdono la vita sul monte Gurja : Nella notte appena trascorsa, alle pendici del monte Gurja in Nepal, un gruppo di almeno nove alpinisti è stato vittima della forza della natura. Il campo base è infatti stato travolto da un valanga causata da una brutta tempesta di neve, causando la morte degli escursionisti. Il numero - ancora solo stimato - è di nove morti, data l'impossibilita' di continuare le ricerche. Il gruppo di alpinisti si era appostato nel campo base, proprio in ...