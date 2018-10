NBA | Doncic boom | il gioiello di Dallas chiude la Preseason col botto VIDEO

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

NBA - la dura vita dei rookie : Doncic costretto ad un balletto a centrocampo [VIDEO] : Luka Doncic costretto a ballare a centrocampo dai compagni dei Dallas Mavericks, classiche angherie da subire per i rookie NBA L’NBA avrà tra le sue fila quest’anno un nuovo talento, il rookie sloveno Luka Doncic, ben noto a noi europei, tutto da scoprire invece oltre Oceano. Il talento ex Real Madrid, si appresta a vivere la sua prima stagione in maglia Mavericks, ma prima ha dovuto sopportare le classiche angherie che ogni ...

NBA - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

NBA - Luka Doncic si è presentato così ai tifosi di Dallas [VIDEO] : Luka Doncic ha fatto già sobbalzare sulla sedia i tifosi di Dallas con alcune giocate di rilievo nella notte: la stagione NBA è alle porte Luka Doncic ha iniziato ufficialmente nella notte la sua nuova esperienza in maglia Dallas Mavericks. Lo ha fatto in una gara di pre-stagione, che di certo non può essere presa come banco di prova affidabile in vista della stagione NBA. Altrettanto certamente però, le qualità di Luka Doncic sono già ...

NBA - Mavericks : quanto è alto Luka Doncic? A Dallas ancora non lo sanno di preciso : uno dei rookie su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli scout negli ultimi mesi, scelto da Atlanta, ma dirottato a Dallas, dopo essere stato passato da Phoenix e Sacramento al Draft: ...

NBA - Dirk Nowitzki già conquistato da Luka Doncic : "Che giocatore incredibile!" : Una sorta di benedizione, di quelle da registrare e archiviare, per gli annali, perché arriva niente meno che dalla bocca di Dirk Nowitzki, uno dei più leggendari giocatori internazionali che la NBA ...

NBA – Nowitzki stupito da Doncic : “qualità pazzesche! Più forte di me alla sua stessa età” : Dirk Nowitzki ha esaltato le qualità del giovane Doncic giudicandolo più forte della sua versione 19enne Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti usciti dal Draft 2018. Il talentino sloveno è fra i principali candidati al titolo di ROY ed ha incassato già diversi elogi da colleghi e addetti ai lavori. L’ultimo ad esprimersi favorevolmente su Doncic é stato il compagno di squadra Dirk Nowitzki che lo ha addirittura giudicato ...

NBA - Michael Porter jr. contro Doncic : è scontro social! : Michael Porter jr. e Luka Doncic sono stati i protagonisti di alcune schermaglie social che hanno acceso la notte NBA Michael Porter jr. contro Doncic, la 14ª scelta attacca via social la terza assoluta. La giornata NBA è stata accesa da un like che ha fatto molto discutere. Michael Porter jr. infatti ha mostrato di apprezzare un commento che definiva Doncic uno dei ‘draftati’ più sopravvalutati di sempre nella NBA. Di certo ...