NBA – Clamoroso! I New York Knicks tagliano Noah | i dettagli dell’addio del francese

(Di sabato 13 ottobre 2018) Joakime i Newhanno trovato l’accordo per il buyout: la franchigia newese si libera del centroe del suo maxi contratto Arrivato dai Chicago Bulls per essere il titolare nello spot di centro, con un maxi contratto da top player, Joachimha deluso le attese, diventando un macigno sul salary cap dei. Infortuni, problemi di forma fisica e poca voglia di ritornare al top, hanno fatto scivolare ilai margini della franchigia. Ihanno comunque continuato a pagargli l’incredibile stipedio percepito, pur vendolo in campo per sole 53 partite in 2 anni. Situazione incredibile che, nelle ultime ore, è arrivata ad una svolta inaspettata. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Joakime i Newavrebbero trovato un accordo per il buyout.verrà dunque tagliato dalla franchigia che spalmerà il suo ...