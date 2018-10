Nazionale verso la Serie B | gira una voce in Figc | come potrebbero far fuori Roberto

Gian Piero Ventura - l'x ct della Nazionale verso la panchina del Chievo : Per la serie A sarebbe un colpo di marketing eccezionale: Gian Piero Ventura , il ct protagonista della mancata qualificazione dell'Italia agli ultimi mondiali in Russia, seduto nuovamente su una ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

THE END OF NOW. Terni festival interNazionale della creazione contemporanea : un'esplorazione spaziale nell'universo urbano : Tra gli spettacoli in calendario, il 21 Settembre, Babilonia Teatri con Calcinculo dalla luna presentano un estratto del nuovo lavoro dedicato alla nostra realtà in cui finzione e verità si ...

Rugby - il programma della Nazionale Italiana verso i Mondiali : il test match con la Russia completa la preparazione : La sfida agli ‘Orsi’ in maglia rossa, attualmente diciannovesima forza del ranking interNazionale World Rugby, cinque posizioni dietro agli Azzurri, sarà il secondo momento di verifica per la Nazionale Italiana Rugby L’ItalRugby di Conor O’Shea completa il proprio piano di avvicinamento alla Rugby World Cup giapponese del prossimo settembre con un Cattolica test match contro la Russia che si disputerà il 17 agosto su territorio ...

Nazionale - Italia : sabato i convocati del c.t. Mancini verso Polonia e Portogallo : Si riparte da Polonia e Portogallo. L'Italia di Roberto Mancini si tuffa nella Nations League: il commissario tecnico diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due gare, con il raduno ...

Volley - Nazionale maschile : 16 atleti per 14 maglie - Parodi primo taglio verso il Mondiale : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si sta allenando duramente in vista dei Mondiali casalinghi di settembre. Gli azzurri di coach Blengini al lavoro sono in totale 16, dopo il taglio del primo atleta dalla precedente lista dei 17 convocati [VIDEO] per il nuovo collegiale. Non compare nella lista del collegiale del dopo Ferragosto Simone Parodi, schiacciatore 32enne della Top Latina. L'ex giocatore della Pallavolo Piacenza è il primo dei ...

Brasile - parte verso Brasilia la 'Marcia Nazionale Lula libero' : Circa 5mila contadini di tutte le regioni Brasiliane si sono messi in movimento venerdì da tre distinte città per partecipare alla "Marcia nazionale Lula libero" organizzata dal Movimento dei ...