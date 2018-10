Nazionale | Mancini ' Retrocessione non è un dramma | obiettivo Europeo'

Nazionale verso la Serie B - gira una voce in Figc : come potrebbero far fuori Roberto Mancini senza esonerarlo : ... comunque, non è tutta da addebitare all'allenatore ma anche alla Federazione che annaspa senza trovare una via d'uscita per riportare il calcio italiano in cima tra i più grandi d'Europa e del mondo.

Nazionale - Mancini : "Perdere domani non sarebbe la fine" : Vincere o non perdere qui in Polonia per sperare ancora di non scendere agli inferi della Serie B di Nations League, ma la parola retrocessione non sembra popolare i pensieri di Roberto Mancini come ...

Nazionale - Mancini insiste sul tridente fantasia : Immobile fuori anche in Polonia : L'Italia è ancora quella di mercoledì sera a Marassi. Perché, stando alle indicazioni dell'allenamento pomeridiano di ieri a Coverciano, Mancini non avrebbe intenzione di cambiare l'undici titolare di ...

Nazionale maggiore e Under 21 - i problemi di Mancini e Di Biagio sono gli stessi : i gol chi li fa? : Gli ultimi due giorni hanno visto scendere in campo la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini e l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto meritassero complessivamente nell’arco degli oltre novanta minuti di gioco e non è solo questione di sfortuna. Facendo riferimento agli Azzurri, nell’ultimo anno è arrivata solo una vittoria, quella stentata in amichevole sull’Arabia ...

Nazionale - il tridente fantasia di Mancini a caccia di gol : Il centravanti non c'è e l'Italia, sempre tormentata dal mal di gol, si prepara a farne a meno. Mancini, proprio nelle ore che precedono la partita da dentro o fuori contro la Polonia, il rischio è la ...

Juventus - Barzagli : "Ronaldo è sereno - spero ci porti la Champions. Nazionale? Mancini ha le idee chiare" : "Cristiano? Lo vedo sereno, anche se non sta attraversando un grande momento per tutto quello che sta succedendo fuori dal campo". Lo dice Andrea Barzagli, a margine di una presentazione dei vini di ...

Ascolti - la Nazionale di Mancini vince solo in Tv : Anche quando non vince la Nazionale di calcio fa sempre Ascolti in tv. Gli azzurri di Mancini sono stati visti da una media di 5 milioni e 800 mila spettatori pari a 23,2% di share. Secondo posto per ...

Nazionale - Mancini amaro : "Sbagliamo troppo. Siamo stufi di non vincere" : L'Italia non va oltre il pari in casa contro l'Ucraina. Il c.t. Roberto Mancini si aspettava qualcosa di diverso alla vigilia. "Il risultato non arriva perché al momento non ci butta così bene - ...

Giovane - vivace e talentuosa : la Nazionale di Mancini diverte (per un’ora) - adesso servono i risultati! : Roberto Mancini ha sorpreso tutti con le sue scelte questa sera, l’impatto della “nuova Italia” è stato buono, al di là del risultato contro l’Ucraina di Sheva L’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo questa sera a Marassi contro l’Ucraina, una gara amichevole ma davvero “partita vera”, nessuna passerella poco credibile. Le due squadre si sono date battaglia in quel di Genova mettendo in ...

Mancini : “Balotelli tornerà in Nazionale quando sarà in forma” : “I giocatori che sono fuori in questo momento fanno comunque parte di questa squadra, verranno richiamati quando la loro condizione fisica migliorerà”, il riferimento è per Andrea Belotti e Mario Balotelli lo dice, usando al tempo stesso il bastone e la carota, Roberto Mancini a Raisport alla vigilia del match di questa sera con l’Ucraina. BALOTELLI TORNI […] L'articolo Mancini: “Balotelli tornerà in Nazionale ...

Nazionale - MANCINI : "ITALIA - ORA DEVI VINCERE"/ Ultime notizie - sfida all'Ucraina : "Giocherà Donnarumma" : NAZIONALE, MANCINI: "Italia, ora DEVI vincere". Ultime notizie, azzurri attesi domani dalla sfida all'Ucraina, il commissario tecnico: "In attacco tre punte"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:24:00 GMT)

Nazionale - Mancini : “giocheremo col tridente” : “Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l’infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna. Ci sono varie soluzioni che proveremo”. Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini oggi al Ferraris di Genova dove domani l’Italia incontra in amichevole l’Ucraina. “Giocheremo con il tridente – ha detto – ma non ho ancora scelto per alcuni giocatori. Ci sarà chi farà due partite ...