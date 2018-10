Il pubblico ministero Fabrizio Givri indaga per la collisione di domenica a Nord della Corsica tra un mercantile e un traghetto tunisino che ha causato perdita di gasolio. Il pm ha aperto un fascicolo per "e inquinamento" visto che il carburante fuoriuscito ha raggiunto il mar Ligure. I monitoraggi continuano: sotto esame una macchia in mare. Intervenuti i mezzi antinquinamento, anche se in acque non italiane. In corso bonifiche. Mezzi in via precauzionale anche verso Livorno.(Di sabato 13 ottobre 2018)