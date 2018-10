Nave Mare Ionio di Meditarranea soccorre 70 migranti - Ultime notizie

Come agirà Mediterranea - la Nave italiana per il salvataggio in mare : Presentata l'iniziativa Mediterranea, una nave italiana per l'azione di monitoraggio nel mar Mediterraneo. Il progetto promosso dalle associazioni Arci, Ya Basta, Sea Watch ed è sostenuto da un gruppo di parlamentari tra i quali Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali e Riccardo Magi di + Europa.

Cos’è Mare Ionio - la nuova Nave di soccorso nel Mediterraneo : Batte bandiera italiana ed è un progetto «di disobbedienza morale» di ong, associazioni e politici di sinistra, che fa discutere The post Cos’è Mare Ionio, la nuova nave di soccorso nel Mediterraneo appeared first on Il Post.

Cosa farà davvero Mediterranea - la Nave italiana nel mare dei migranti : Roma, 4 ott., askanews, - 'E' ora di mettere in mare una nave italiana' e questa nave è Mediterranea, batte bandiera italiana ed è partita la notte scorsa dal porto siciliano di Augusta. Ora è in ...

Salvini su Nave ‘Mare Ionio’ : “Fate quello che volete - ma in Italia non ci arriverete mai” : Matteo Salvini ha mandato un avvertimento alla nuova nave Italiana gestita da ong, che opera da oggi nel Mediterraneo: "Una missione umanitaria con fenomeni che proveranno a sbarcarli in Italia... No, no, no. Fate quel che volete, prendete pedalo, moto acqua, fate il parapendio quello che volete. Io sono democratico. Andate dove volete, ma in Italia nisba".Continua a leggere

Aquarius - Msf : “Se diventa Nave fantasma nessuna ong si occuperà di salvataggi in mare” : La richiesta d'aiuto delle ong ai governi europei, per convincerli a dotare nave Aquarius di una nuova bandiera: "Ci appelliamo agli Stati europei affinché non vengano meno al dovere di soccorre in mare e denuncino le manovre mirate a criminalizzare soccorritori e operatori umanitari".Continua a leggere

Probabile infarto sulla Nave da crociera - un altro soccorso in mare della Capitaneria - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte,, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva allertata dalla nave da crociera "Costa luminosa" , numero IMO 9398905, , in viaggio da Bari ...

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...

Il giallo della Nave "fantasma" : riemerge dal mare dopo 9 anni senza equipaggio o merci a bordo : Una nave da cargo battente bandiera indonesiana è apparsa a largo del Myanmar, senza equipaggio o merci a bordo. Lo riporta il DailyMail. Si tratta della 'Sam Ratulangi PB 1600', ed era stata avvistata da alcuni pescatori della zona a circa 6.5 miglia dalle coste del Golfo di Martaban.della nave non si avevano più notizie dal 2009, anno del suo ultimo viaggio registrato. Ma dopo alcune indagini gli inquirenti della Marina hanno ...

Myanmar - avvistata in mare Nave fantasma scomparsa anni fa : Era scomparsa poco meno di dieci anni fa, in mezzo al mare, senza lasciare più tracce. Ma qualche giorno fa un gruppo di pescatori l'ha avvistata, sulle coste del Myanmar. A bordo dell'imbarcazione, ...

DONNA CADUTA IN MARE DALLA Nave DA CROCIERA - SALVA DOPO 10 ORE/ Versione poco credibile : tentato suicidio? : Una DONNA cade in MARE da una NAVE da CROCIERA. Il salto di 25 metri e 10 ore in MARE non le hanno fatto perdere le speranze. Ma perchè è CADUTA? Il suo racconto non convince(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:19:00 GMT)

