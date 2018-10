Nasconde la coca nei bulloni | presunto fabbro 44enne finisce in cella

Nascondevano tesoretto dello spaccio sotto al materasso : arrestati due giovani colti in flagrante con dosi di cocaina : Nascondevano sotto al materasso un tesoretto: quasi seimila euro in contanti, probabile provento dello spaccio di stupefacenti. Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, colti in flagranza di reato ...

Nascondeva la cocaina in un muretto a secco : nei guai un ragazzo : FASANO - Aveva nascosto 2,3 grammi di cocaina in un muretto a secco. Ma i carabinieri del Norm della compagnia di Fasano hanno trovato il nascondiglio. Un fasanese di 23 anni è stato denunciato a ...

Roma : Nascondeva 198 dosi di cocaina in cassaforte - arrestato : Roma – Continuano incessanti i servizi per il contrasto dei reati inerenti lo spaccio di stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone. Controlli mirati soprattutto presso quei siti di spaccio che si presentano come “piazze chiuse”, caratterizzate dall’uso di sentinelle, ostacoli mobili e fissi – come inferriate o con la presenza di telecamere. ...