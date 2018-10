Nasa | la navicella Soyuz precipita per un' avaria dei motori | online il video dell' accaduto

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...