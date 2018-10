ilfattoquotidiano

: Napoli, turisti raccolgono mozziconi. La reazione di fronte alla lezione di civiltà che non ti aspetti - ilfattovideo : Napoli, turisti raccolgono mozziconi. La reazione di fronte alla lezione di civiltà che non ti aspetti - Cascavel47 : Napoli, turisti raccolgono mozziconi. La reazione di fronte alla lezione di civiltà che non ti aspetti… - v_schiavo : CONFESERCENTI NAPOLI, NASCE L’ASSOCIAZIONE “MERGELLINA CARACCIOLO” Il Presidente Vincenzo Schiavo: «Sorge una Rete… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Nel cuore del centro storico di, in piazza San Domenico Maggiore, un gruppo digiapponesi impartisce ai presenti unadi grande. Alcuni ragazzi nipponici, armati di sacchetti, ripuliscono la piazza daidi sigarette, dimostrando l’amore e il rispetto per le bellezze del nostro paese. Le persone presenti che assistonoscena si augurano che questo gesto possa essere d’esempio per tutti i napoletani per la salvaguardia di un patrimonio che tutto il mondo ci invidia. L'articolo. Ladidiche non ti aspetti proviene da Il Fatto Quotidiano.