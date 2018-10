Napoli | due giorni di stop per gli azzurri E il tecnico si gusta la pizza ' Ancelotti'

Cassonetti nelle strisce blu - l'Anm Napoli perde due milioni di euro : Sono circa mille i Cassonetti e le campane dei rifiuti di Asìa piazzati proprio sulle strisce blu dell'Anm, che equivalgono a 500 posti auto che l'azienda dei trasporti non può mettere a reddito. Per ...

Camorra - due arresti per tentata estorsione vicino a Napoli : I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, due uomini ritenuti responsabili di violenza privata e tentata estorsione ...

Napoli - mini abbonamenti Champions in vendita per le ultime due gare : Il Napoli è stato inserito in uno dei gironi di Champions League più duri insieme a Stella Rossa, Liverpool e Paris Saint Germain, ma l’ultima vittoria ottenuta contro i vice campioni d’Europa ha certamente contribuito a ridare l’entusiasmo a tutto il gruppo. Proprio per questo la società partenopea ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti […] L'articolo Napoli, mini abbonamenti Champions in vendita per le ultime due ...

Napoli - l'assassino di Lello confessa : 'Ho distrutto due vite - la sua e la mia' : 'Sì, sono stato io. Ho ucciso io Raffaele Perinelli. Ho distrutto due vite: la sua e la mia'. In una saletta al primo piano della caserma dei carabinieri di Casoria Alfredo Galasso è seduto di fronte ...

Da Ragusa a Napoli : denunciati due truffatori napoletani : denunciati dai carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla due napoletani in possesso di biglietti ferroviari acquistati illecitamente da carta credito

Napoli - due casi di colera : ricoverati madre e figlio di ritorno dal Bangladesh : A Napoli non si avevano più notizie del colera dal 1973 quando ci fu un'epidemia, l'ultima grave in Italia. Eppure in questi giorni nella citta' partenopea è scattata l'allerta colera ed è ritornata quell'ormai antica paura, dopo che due persone, mamma e figlio, sono stati ricoverati all'ospedale Cotugno, specializzato nella cura delle malattie infettive. Si tratta di immigrati residenti a Sant'Arpino, comune in provincia di Caserta, da poco ...

Garrone e Martone - attenti a quei due : 'Raccontiamo Napoli tra luci e ombre' : 'Garrone è romano ma lo sento come un fratello napoletano', dice Mario Martone, 'nel suo cinema, come nello splendido Dogman, c'è il senso universale della Campania e del Sud tutto'. 'Io sono un ...

Due casi di colera a Napoli : colpiti mamma e figlio. Comparso dopo 45 anni da ultima epidemia : Due casi di colera, per la prima volta in Italia a 45 anni dall'ultima epidemia: colpiti una madre e il figlio di soli 2 anni. Il vibrione è stato isolato, presso l'Ospedale Cotugno di Napoli, nelle ...

Cosa si sa dei due casi di colera a Napoli e di una possibile epidemia (smentita) : Due casi di colera a Napoli. Lo comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli. All'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati un bambino di 2 anni, proveniente dall'ospedale pediatrico Santobono e la madre. Si tratta di due immigrati, rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh, residenti a Sant'Arpino, nel Casertano. L'Asl competente è stata allertata e sono in corso le procedure ...

