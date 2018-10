Muore nel sonno a 24 anni Trovata al mattino dai genitori

Donna Muore dopo l'intervento nel Napoletano : 'È stata avvelenata dai farmaci' : Subito dopo la vicenda di una Donna salvata in extremis, nel cui addome era stato 'dimenticato' il filo di un laparoscopio, scoppia un altro caso nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, la più grande ...

Tragedia nel pattinaggio - ex atleta Muore nel sonno : addio alla 29enne Giada dell’Acqua : Giada Dell’Acqua è morta mentre dormiva, l’ex pattinatrice della Nazionale italiana aveva solo 28 anni: l’addio della Federazione Sport Rotellistici Giada Dell’Acqua, ex pattinatrice professionista della Nazionale italiana di pattinaggio a rotelle, è morta nel sonno mentre schiacciava un sonnellino pomeridiano dopo il pranzo. La 28enne, che lavorava presso la palestra di Misano Adriatico, in cui insegnava ...