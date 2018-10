Mozione per la totale pubblicità dell' acqua | soddisfatti Parentela e Tavernise per

Roma : apertura buste bando riMozione veicoli previsto il 6/11 : Roma – E’ stata fissata per il giorno 6 novembre l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara per la fornitura del servizio di rimozione dei veicoli sul territorio di Roma Capitale. Alla gara, i cui termini si sono chiusi lo scorso 8 ottobre, hanno partecipato due concorrenti. La seduta pubblica inizialmente prevista per il 9 ottobre e’ stata rinviata, a scopo ...

Appena 250 euro per un Huawei P20 grazie alla proMozione Wind del 12 ottobre : Ci sono due aspetti da esaminare con grande attenzione con Huawei P20 in questo periodo. Da un lato abbiamo un argomento caldissimo come lo sviluppo dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, considerando il fatto che, secondo le ultime informazioni condivise anche sul nostro sito, dovrebbe mancare davvero poco alla distribuzione del pacchetto software nella sua versione definitiva (attualmente siamo ancora nella fase beta). ...

Italia - Chiellini a Genova : 'Profonda comMozione per una tragedia immane' : Genova - 'Profonda commozione per una tragedia immane. Siamo vicini al dolore delle famiglie delle vittime e alle tante persone che ancora oggi vivono una situazione di grande disagio'. Con questo ...

Calcio - Roberto Mancini : “Formazione? Un tridente ci sarà di sicuro. Provo tanta comMozione per la tragedia del Ponte Morandi” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma domani mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Alla vigilia della sfida contro gli ucraini a Genova, tiene banco la questione modulo viste le problematiche relative agli attaccanti, con l’infortunio di Zaza e l’arrivo di Lasagna. “Un tridente ci sarà ...

Aborto : Fontana - Mozione Verona per applicare 194 : Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Leggendo la mozione" approvata dal Consiglio comunale di Verona "non ho trovato nulla di scandaloso. E' una mozione che vuole applicare la 194, nella prima parte in cui si parla del fatto che se si può aiutare una donna a scegliere per fare in modo che porti a termine la

Undici tracce per “Poplife” - primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in proMozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

Torino - Mozione del centrosinistra : “Comune si costituisca parte civile al processo per i fatti di piazza San Carlo” : Il comune di Torino si costituisca parte civile al processo sui fatti avvenuti in piazza San Carlo. È quello che hanno chiesto le opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale- Pd, Moderati, Lista civica per Torino e Torino in Comune – con una mozione depositata in Sala Rossa a due settimane dall’udienza preliminare, fissata per il 23 ottobre. Lo scorso 22 giugno la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 15 persone, tra cui ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e proMozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

VODAFONE - offerta imperdibile e servizio gratis incluso : TIM - Wind e Iliad tremano | Costi e dettagli proMozione 'Simple+' : VODAFONE, nuova offerta e servizio gratis incluso: sfida a TIM, Wind e Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta imperdibile e servizio gratis incluso: TIM, Wind e Iliad tremano - Costi e ...

Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima proMozione a un super-prezzo : Offerta Kena Mobile per clienti Iliad e di alcuni MVNO Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo Kena Mobile è l'...

Verona - approvata Mozione contro aborto. Pillon e la Lega la difendono : "Un modello per tutte le città" : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - la Lega difende la Mozione anti-aborto 'Un modello per tutte le città' : Verona - Quaranta anni di diritti cancellati da una mozione . Ma per la Lega di Matteo Salvini si tratta addirittura di un modello da diffondere in tutte le città. La mozione anti-aborto approvata dal ...

F1 – Bottas - che sorpresa : fan di Valtteri scoppia in lacrime per l’eMozione [VIDEO] : Tifosa giapponese ‘innamorata’ di Bottas: la reazione della fan a Suzuka è sorprendente La Mercedes è stata protagonista indiscussa della prima giornata di prove libere del Gp del Giappone, sul circuito di Suzuka, dominando sia nelle Fp1 che nelle Fp2. Giornata sicuramente da ricordare per Valtteri Bottas soprattutto grazie alla sorpresa che ha fatto ad una fortunata fan: il finlandese della Mercedes è spuntato ...

VODAFONE - arriva un regalo senza precedenti : ecco come sfruttare una proMozione da non perdere : VODAFONE, regalo senza precedenti: ecco come sfruttare la promozione. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, arriva un regalo senza precedenti: ecco come sfruttare una promozione da non perdere La ...