MotoGP | Andrea Iannone a spasso in Apecar per il centro di Milano VIDEO

MotoGP – Dovizioso tra complimenti e rimproveri : Andrea fa commuovere il giornalista thailandese : Andrea Dovizioso fa commuovere il giornalista thailandese dopo il Gp di domenica scorsa a Buriram Una settimana di stop, prima dell’inizio del trittico asiatico di MotoGp. I campioni delle due ruoti sono scesi in pista domenica scorsa, per il primo storico Gp della Thailandia, che ha regalato un grandissimo spettacolo col duello all’ultimo sorpasso tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale ha avuto la meglio lo spagnolo ...

MotoGP - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

MotoGP – Marquez vince facendo ‘il Dovizioso’ : “Andrea furbo e intelligente - ecco come l’ho beffato” : Marc Marquez autore di una splendida vittoria nel GP della Thailandia, svela la strategia che lo ha portato al successo: aver studiato ed ‘imitato’ Dovizioso Davvero felice Marc Marquez per il successo ottenuto in Thailandia. Una gara bella e difficile, conclusasi con un testa a testa al cardiopalma con Dovizioso, vinto alle battute finali dal pilota campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez il favorito - Andrea Dovizioso e il redivivo Valentino Rossi pronti a contrastarlo : Farà molto caldo sul circuito di Buriram (Thailandia), sede del quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Al di là delle temperature atmosferiche previste in aria e sull’asfalto, lo show asiatico a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su ...

MotoGP - GP Thailandia. Andrea Dovizioso attacca Andrea Iannone : 'Ha bisogno di una bussola per girare' : Andrea Dovizioso e Andrea Iannone hanno vissuto due stagioni insieme alla Ducati, 2015 e 2016,. Anni complicati, in cui entrambi hanno messo insieme appena due vittorie nel 2016, Dovizioso in Malesia, ...

MotoGP – Dovizioso tra difficoltà e soddisfazione - l’analisi di Andrea in Thailandia : “Iannone? Fa così a priori” : L’analisi di Andrea Dovizioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati Un’importante prima fila per Andrea Dovizioso a Buriram: il ducatista ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Marquez e Rossi, le qualifiche del Gp della Thailandia. Una prima fila soddisfacente per il forlviese della Rossa, che domani correrà in pista senza il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce - Valentino Rossi 7° - Marquez parte dalla Q1 - Lorenzo non corre : Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

MotoGP – Piquadro torna nel mondo dei motori con Andrea Iannone ambassador : Andrea Iannone ambassador di Piquadro: il brand torna nel mondo dei motori Piquadro annuncia il suo ritorno al mondo dei motori, scegliendo come Brand ambassador Andrea Iannone, pilota di MotoGp al momento in forze nel Team Suzuki Ecstar e dal prossimo anno atleta di punta di Aprilia. Andrea Iannone incarna perfettamente lo stile sport glam di Piquadro per il suo look sportivo anche fuori dal paddock e per la scelta di prodotti performanti ...

MotoGP – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [VIDEO] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...

MotoGP – Iannone terzo ad Aragon - la gioia di Andrea : ” sono arrivato qui convinto! Ecco cosa ho detto al team” : La sicurezza di Andrea Iannone e il set up di Alex Rins: Ecco come l’italiano della Suzuki ha conquistato il terzo posto al Gp di Aragon Un weekend eccezionale per Andrea Iannone: il campione di Vasto, nelle prime pagine di tutti i giornali di gossip per il suo addio a Belen Rodriguez, adesso riesce a far parlare nuovamente di sè per le sue prestazioni in pista. Fantastico terzo posto, infatti, al Gp di Aragon per il pilota italiano ...