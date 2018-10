Mostra del bitto | Cantine e Gustosando | la Bassa Valtellina fa tris

Milano - inaugurata la Mostra della Polizia su terrorismo e anni di piombo : inaugurata alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, a Milano, la mostra intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo' organizzata dall'...

Eugenie Mostra le cicatrici della sua operazione alla scoliosi nel giorno del suo matrimonio : La principessa Eugenie ha strabiliato tutti mentre saliva le scale della cattedrale di St.George per andare a sposarsi col suo compagno storico, Jack Brooksbank. L'abito, che non è passato inosservato è stato creato da Peter Pilotto e Christopher De Vos, fondatori del brand inglese Peter Pilotto. La tiara di diamanti e smeraldi era di Greville, e le è stata donata da Sua Maestà la Regina Elisabetta. Gli orecchini, ...

Royal Wedding 2 – Sfortunato incidente hot per l’invitata : la folata di vento birichina Mostra l’intimo un’ospite delle nozze : Un’invitata al matrimonio della principessa Eugenie incappa in un epic fail, l’ospite del Royal Wedding 2 ed il suo incidente hot Sulle orme del cugino Harry d’Inghilterra e della sposa Meghan Markle, la Principessa Eugenie e il neo marito Jack Brooksbank si sono sposati questa mattina a Windsor. Con un programma simile a quello dei parenti reali, ma con un successo di pubblico assai meno importante, la nona discendente ...

Varie Flor18 autunno Torino 13-14 ottobre 2018 La Mostra mercato nel cuore della città : ... [endif] Piante afrodisiache, folklore o scienza? , ore 15, Aneddoti e curiosità sulle specie vegetali afrodisiache. A cura di Visione Curativa. [if !supportLists] · [endif] Sensual Experience ...

A Napoli la Mostra 'The beauty of imaging' sulla storia della diagnostica per immagini : Inaugurata alla Città della Scienza di Napoli, 'The beauty of imaging', mostra sulla storia della diagnostica per immagini, realizzata per festeggiare i 90 anni della Bracco

I sapori del bosco protagonisti a Canterano - e Cantiano mette in Mostra i suoi gioielli : Deliziose ricette da accompagnare con un bicchiere di vino rosso della zona, con gli spettacoli di musica popolare dal vivo che garantiranno l'intrattenimento: anche quest'anno, insomma, la gioia del ...

Call of Duty : Black Ops 4 : il nuovo trailer Mostra la mappa Blood of the Dead della modalità zombie : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che è stato pubblicato un nuovo trailer per Call of Duty: Black Ops 4 dedicato alla modalità zombie. Nello specifico viene presentata una delle mappe che sarà presente nel gioco.Si tratta di Blood of the Dead, una delle nuove mappe dell'apprezzata modalità zombie di Call of Duty: Black Ops 4 , che si svolgerà su Alcatraz.La mappa è una delle tre che saranno rese disponibili al momento del ...

In Mostra a New York tutte le sfumature del rosa : Schiaparelli ParisElsa SchiaparelliYves Saint LaurentCourrègesCharles JamesComme des GarçonsRobertElsa SchiaparelliThierry MuglerGucciZandra RhodesPuma x FentyPuma x FentyCélineComme des GarçonsChristian DiorAzzedine AlaïaJil SanderClaude MontanaComme des GarçonsAnita Holmquist«Pink it’s my new obsession» strillava Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, oltre 20 anni fa. E, ora come allora, la sua dichiarazione continua a riecheggiare. Il rosa, ...

Roma - l’asfaltatura della Boccea è un disastro. Il consigliere municipale Mostra cordoli storti e tombini otturati : Il consigliere municipale Marco Giovagnorio (Fratelli d’Italia) ha pubblicato sulla sua pagina facebook un video che testimonia la pessima qualità dei lavori di asfaltatura della via Boccea. Si va dalle caditoie ostruite fino ai cordoli fuori asse per arrivare addirittura all’asfalto posato su rifiuti ed erbacce lasciati a terra. L'articolo Roma, l’asfaltatura della Boccea è un disastro. Il consigliere municipale mostra cordoli ...

Assisi - una Mostra contro i disturbi del comportamento alimentare : Assisi Solo l'Amore salva è il titolo della mostra fotografica esposta fino al 22 ottobre nel palazzo del Capitano del Popolo, a santa Maria degli Angeli. La mostra rappresenta l'avvio della campagna ...

'Il sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre' : a Palazzo Braschi la grande Mostra sugli anni del dopoguerra : Si intitola ' Il sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, 1946-1961 ' la grande mostra fotografica che aprirà venerdì 12 ottobre a l Museo di Roma a Palazzo Braschi, un ritratto collettivo degli ...

Al Rouge et Noir proiezione del film "Il senso della Bellezza" - preview della Mostra "VISION OF THE EARTH" che si inaugura venerdì 12 ... : A mettere d'accordo scienza e cinema ci ha provato, peraltro riuscendoci, Valerio Jalongo con il suo documentario dal titolo "Il senso della bellezza", che sarà presentato in anteprima a Palermo alle ...

A Roma Picasso - Giacometti e gli altri in Mostra : l’influenza del primitivismo sulle avanguardie : Fino al 20 gennaio la mostra "Je sui l'autre. Giacometti, Picasso e gli altri" alle Terme di Diocleziano a Roma racconta l'influenza che ebbe il primitivismo nelle opere degli autori delle avanguardie del Novecento. Le opere di Alberto Giacometti, Arnaldo Pomodoro, Piero Manzoni, Pablo Picasso, Man Ray e Lucio Fontana sono accostate ad alcuni manufatti precolombiani e capolavori di arte etnica.Continua a leggere