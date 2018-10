Morto il giornalista Guido Columba

Il giornalista Jamal Khashoggi è Morto - ma non si sa bene dove e quando. Scambio di accuse Turchia-Arabia Saudita : Il giallo del giornalista scomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita . Jamal Khashoggi , 59 anni, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, ...

È Morto il giornalista e pacifista israeliano Uri Avnery - aveva 94 anni : Uri Avnery , famoso giornalista e attivista pacifista israeliano , è morto lunedì a 94 anni in ospedale Tel Aviv, era ricoverato da circa due settimane dopo aver avuto un infarto. Avnery era uno dei più famosi giornalisti critici del governo israeliano e The post È morto il giornalista e pacifista israeliano Uri Avnery , aveva 94 anni appeared first on Il Post.

“È stato un eroe”. Morto lo scrittore e giornalista. Doveva essere una giornata come le altre - poi è accaduto l’impensabile : Si può anche morire da eroi, cioè in una banale giornata iniziate per essere come tutte le altre e dove invece ti ritrovi a dover sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio. Sembra la trama di un libro, ed è infatti così che è Morto all’età di 48 anni il giornalista e scrittore Pierre Cherruau, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all’ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla ...