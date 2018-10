Morte Stefano Cucchi | i due carabinieri accusati dal collega | “Siamo stati traditi”

Morte Stefano Cucchi - Matteo Salvini : “Si processa rispettando legge - non in altri modi” : Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto ancora una volta sul caso Cucchi da Ala, in Trentino, dove si trova in tour elettorale. Rivolgendosi alla sorella Ilaria, ha detto: "Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia di Stefano e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".Continua a leggere

Altri due carabinieri sono indagati per la Morte di Stefano Cucchi : sono sospettati di aver falsificato documenti relativi a quanto accaduto nel 2009 The post Altri due carabinieri sono indagati per la morte di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

STEFANO CUCCHI/ Quella Morte è una vergogna per tutti - ora ci vuole il metodo Bergoglio : Nove anni di silenzi e menzogne, sul caso CUCCHI. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio. STEFANO Chucchi, segno di contraddizione per tutti. MONICA MONDO(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:08:00 GMT)CASO CUCCHI/ L'omertà uccide più dell'epilessia, di M. MondoCASO CUCCHI/ Se la burocrazia uccide più della cattiva giustizia, di M. Mondo

Morte Stefano Cucchi. “Ora dovranno chiederci tutta scusa - anche lo Stato” - il post di Ilaria : La sorella del geometra romano ha affidato i suoi pensieri ad un post su Facebook per condividere questa piccola grande vittoria nella battaglia che da 9 anni porta avanti per avere giustizia. Uno dei carabinieri imputati per la Morte del fratello, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio.Continua a leggere

Uno dei carabinieri a processo per la Morte di Stefano Cucchi ha ammesso di aver assistito al suo pestaggio : E ha accusato altri due carabinieri di esserne i responsabili: è la prima volta che succede The post Uno dei carabinieri a processo per la morte di Stefano Cucchi ha ammesso di aver assistito al suo pestaggio appeared first on Il Post.

Morte Stefano Cucchi - l’avvocato del carabiniere Casamassima : “Punito per dare l’esempio” : Serena Gasperini, legale del carabiniere Riccardo Casamassima, ha spiegato a Radio Cusano Campus cosa è successo al militare dopo la sua testimonianza al processo sulla Morte di Stefano Cucchi: “Dall'attività operativa su strada è stato trasferito alla scuola allievi, comportando non solo una distanza dalla propria abitazione, ma anche una diminuzione dello stipendio”.Continua a leggere

Ilaria Cucchi : “Denunciata dal maresciallo Mandolini - imputato nel processo sulla Morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere

Sulla mia pelle - Ilaria Cucchi : “Questo film era ciò che dovevo a mio fratello”. Anselmo : “La Morte di Stefano avrà giustizia” : Il 12 settembre è uscito nelle sale “Sulla mia pelle“, il film che fa rivivere gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Diretto da Alessio Cremonini, il film ha inaugurato la sezione Orizzonti del Festival di Venezia, volta a premiare i nuovi nomi emergenti del mondo del cinema. Sulla mia pelle racconta i giorni immediatamente precedenti quel 22 ottobre 2009 quando il giovane Stefano Cucchi, geometra di 31 anni, muore dopo ...

Sulla mia pelle - il trailer del film sulla Morte di Stefano Cucchi : “Il dolore è traditore: viene fuori piano piano“, si sente dire mentre scorrono le strazianti immagini del film sulla mia pelle, che oggi ha fatto il suo esordio alla Mostra del cinema di Venezia. La pellicola, diretta da Alessio Cremonini, vede come protagonista Alessandro Borghi, che si cala nei panni sfiniti e martoriati di Stefano Cucchi, il giovane che nel 2009 è morto in carcere sette giorni dopo essere stato arrestato per ...