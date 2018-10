Morta a 5 anni | si indaga per omicidio colposo

ilnotiziangolo

(Di sabato 13 ottobre 2018) Èa cinquela piccola Carla Borlenghi, la bimba di Busseto ricoverata per diabete e deceduta a causa di un edema cerebrale. La Procura di parma ha ordinato le indagini per, per fare luce su quanto avvenuto durante la presenza in ospedale della bambina. I Pm di Parma ci vogliono vedere chiaro: che cosa è accaduto a Carla Borlenghi? Famiglia e amici sono rimasti sconvolti di fronte alla notizia della morte della bambina di soli cinque, avvenuta lo scorso 22 maggio. Secondo le indiscrezioni, la piccola sarebbe stata trasportata in ospedale per una grave forma diabetica. Questa la diagnosi al suo arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Nelle ore successive però sarebbe entrata in coma per via di un edema cerebrale che non le ha lasciato scampo e che l’ha portata fino al decesso. Potrebbe trattarsi di, ...